Fincancı'nın tutuklanmasına DEVA Partisi lideri Babacan'dan eleştiri: Bu zararın telafisi imkansız

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.

"BU ZARARIN TELAFİSİ İMKANSIZ"

Türkiye'nin itibarının Şebnem Korur Fincancı'nın bir konuşmasıyla zedelenmeyeceğini ifade eden Babacan, "Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız. Fikirlerin doğruluğunu yanlışlığını, özgür tartışma ortamlarında konuşabiliriz. Yargı sopası altında değil" ifadelerini kullandı.

İşte Ali Babacan'ın o paylaşımı;

FİNCANCI NE DEMİŞTİ?

Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

MSB: TSK ENVANTERİNDE KİMYASAL SİLAH YOK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.