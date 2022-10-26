Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın, sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir yorum geldi.
Türkiye'nin itibarının Şebnem Korur Fincancı'nın bir konuşmasıyla zedelenmeyeceğini ifade eden Babacan, "Fakat siyasetçilerin verdiği talimatla hareket eden yargının verdiği zararın telafisi imkansız. Fikirlerin doğruluğunu yanlışlığını, özgür tartışma ortamlarında konuşabiliriz. Yargı sopası altında değil" ifadelerini kullandı.
İşte Ali Babacan'ın o paylaşımı;
Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör operasyonlarında ''kimyasal silah kullandığını'' iddia etmesi nedeniyle tepkilerin odağı haline gelmişti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da bir açıklama yaparak iddiayı yalanlamıştı. Açıklamada, TSK envanterinde kimyasal silah bulunmadığı bildirilmişti.
Son Dakika › Politika › Fincancı'nın tutuklanmasına DEVA Partisi lideri Babacan'dan eleştiri: Bu zararın telafisi imkansız - Son Dakika