Türkiye 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası\'nı Organize Edecek

14.03.2026 18:55
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin İtalya ile birlikte 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize edeceğini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa'daki en modern stadyumlara sahip Türkiye'nin, İtalya ile beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize edeceğini söyledi.

Engindere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan futbol sahasında incelemelerde bulunan Bak, yetkililerden bilgi aldı.

Bak, Bakanlığın Rize'deki yatırımlarını incelediklerini belirterek, Rize'de spor aktivitelerine çok ciddi yatırım yaptıklarını ifade etti.

Spor yatırımlarından Rize'nin de nasibini aldığına işaret eden Bak, "Türkiye'nin dört bir yanında, Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi vesilesiyle de pek çok spor tesisi yatırımı devam ediyor. Deprem bölgesinde spor tesisleri yatırımı devam ediyor. Kahramanmaraş'ta stadyum inşaatı devam ediyor. Yurt inşaatları devam ediyor." dedi.

Bak, haziran-temmuz gibi açılışını yapmayı planladıkları 52 bin kişilik Ankara Stadyumu inşaatının sürdüğünü vurgulayarak, "Türkiye'nin en modern stadyumlarından bir tanesi. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin futbol, basketbol, voleybol ve hentbol gibi pek çok branşta hem geçen yıl hem de son aylarda büyük başarılar elde ettiğini belirten Bak, altyapıya yaptıkları yatırımların karşılığını görmeye devam ettiklerini anlattı.

Bak, Türkiye'nin 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlandığını anımsatarak, "Avrupa'daki en modern stadyumlara sahip olan ülkemiz, İtalya ile beraber 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize edecek." ifadelerini kullandı.

"Rize özellikle de kış sporlarında ciddi atılımlar içerisinde"

Karadeniz Bölgesi'ndeki gençlerin sporda başarılı olmasını istediklerini dile getiren Bak, şunları kaydetti:

"O yüzden de bu yatırımlara devam ediyoruz. İnanıyoruz ki buradan çok başarılı sporcular çıkacak. Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Olimpiyat şampiyonu olan 4 Rizeli var. İlçelerdeki yatırımlar devam ediyor. Rize özellikle de kış sporlarında da ciddi atılımlar içerisinde. Handüzü'ndeki yatırımlar ortada. Yine Çamlıhemşin'e bir kayaklı koşu kamp merkezi yapacağız. Rize'yi bir spor şehri yapmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Memleketimize hizmet etmek çok önemli. Rize'nin spordaki yatırımlarını artırarak devam ediyoruz."

Bakan Bak, bugün Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı oynanacağına işaret ederek, "Her iki takıma da başarılar diliyoruz. İyi olan kazansın diyoruz." dedi.

Rize'nin bir spor şehri olduğunun altını çizen Bak, şöyle devam etti:

"Sporu yaşamın bir parçası haline getirmek önemli. Sporun birleştirici gücü, sporun evrensel dil olması çok çok önemli. Ayrıca su sporlarına da Rize'de çok iyi yatırımlar yaptık. Spora ve spor turizmine yatırım yapmaya devam edeceğiz. İnşallah inanıyorum ki kış sporlarında da Rize'de yeni şeyler planlıyoruz. İnşallah onları da gerçekleştiririz. Hizmete devam edeceğiz."

Kentteki temasları kapsamında Vali İhsan Selim Baydaş'ı makamında ziyaret eden Bak, daha sonra Çok Amaçlı Spor Tesisi'nde ve Piriçelebi Mahallesi'nde yapımı devam eden Kültür Sokağı'nda incelemelerde bulundu.

Bakan Bak'a ziyaretleri sırasında, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

