Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan Üçlü Toplantısı Başladı

Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan arasındaki ikinci 'Üçlü Mekanizma Toplantısı' başladı

ANKARA - Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan arasındaki ikinci Üçlü Mekanizma Toplantısı, Türkiye heyetinden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açılış konuşması ile başladı.

Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan arasındaki İkinci Üçlü Mekanizma toplantısı Ankara'da bir otelde gerçekleştiriliyor. Toplantının açılış hitabında Dışişleri Bakanı Fidan, Ticaret Bakanı Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu tarafından gerçekleştirildi.

"Çözümün parçası olma iradesiyle hareket ediyoruz"

Üçlü mekanizma toplantısının kardeşlik hukuku ile birbirlerine bağlı olan coğrafyaların ekonomik, ulaştırma ve enerji bağlantısını güçlendirecek projelerin ele alınması bakımından elverişli platformlar olduğunu dile getiren Bakan Fidan, "Ortak coğrafyamızda kalkınma ve refahı destekleyici stratejik işbirliği mekanizmalarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Zira uluslararası sistemin dünyanın büyük bir bölümü için barış, istikrar ve adalet üretemediği bir dönemdeyiz. Küresel gerilimlerin arttığı çok taraflılığın ve evrensel değerlerin erozyona uğradığı zor zamanlardan geçiyoruz. Buna mukabil, Türk dünyası olarak bir yandan tarihi bağlarımız temelinde kendi içimizde dayanışma ve bütünleşmemizi sürdürürken bir yandan da çözümün parçası olma iradesiyle hareket ediyoruz. Bölgemiz ve ötesi için barış, refah ve istikrar üretiyoruz. Suriye'deki memnuniyet ve umut verici gelişmeler ise bölgemiz için yeni fırsat penceresi açmıştır. Suriye'nin yeniden yapılanması ve kalkınmasına el ele destek vermeliyiz. Zira Suriye'nin istikrarı ve gelişiyle, bölgesel istikrar ve güvenlik sağlanacak. Lojistik, ulaştırma, ticaret ve enerji alanlarında yeni imkanlar da beraberinde gelecektir. Bugün hedeflerimizi birlikte oluşturmak, dış politika, ticaret ve ulaştırma alanlarında somut ortaklıkları planlamak üzere geçmişten gelen ve ortak bir vizyona sahip ülkeler olarak bir araya geldik. Bugünkü toplantı vesilesiyle Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan olarak bağlantısallık projeleri ile siyasi ekonomik ortaklıklarımıza dair iş birliği imkanlarımızı ele alacağız. Mutabık kalan hususları da ortak bildiride kayıt altına alacağız. Türk devletleriyle ticari ortaklıklarımızın çeşitlendirilmesine, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesine özel önem atfediyoruz. Bildiğiniz üzere Türkiye son 20 yılda doğu batı orta koridor güzergahında büyük çaplı bir çok projeyi hayata geçirmiş ve önümüzdeki dönem için bir çok önemli projeyi gündemine almıştır" diye konuştu.

Üç kardeş ve müttefik ülkenin son yıllarda Türkiye ile Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki ekonomik, ticaret ve yatırım ilişkilerinde çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini aktaran Bakan Bolat, "Her üç ülke toplamda yaklaşık 1 buçuk trilyon dolara yaklaşan gayri safi milli hasılası, 132 milyonu aşan nüfusları ile dünya ve bölge ekonomisi için çok önemli parçadır. Türkiye olarak bizim en büyük amacımız aramızdaki sarsılmaz kardeşliğimizi, ticaret ve ekonomik ilişkilerimizi tam anlamıyla yansıtarak ülkelerimizin ve halklarımızın ortak refahına katkıda bulunmaktır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bizlere hedef olarak gösterdikleri ticaret hacmi hedeflerine kararlılık ve hizmet hedeflerine katkıda bulunmaktır. Kararlılıkla ulaşmak ve yeni hedefler belirlemek de en önemli görevlerimiz arasındadır. Son yıllarda küresel ticaretin ve ulaştırma ağlarının değişen dinamikleri her üç ülkeyi kesen bölgenin stratejik önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Başta Hazar geçişli Orta Koridor ve Zengezur Koridoru olmak üzere, bölgesel bağlantı projelerimiz hem bu üç değerli ülkenin ekonomik kalkınmasına hem de Asya ile Avrupa arasındaki ticaret entegrasyonuna büyük katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda gerek bu projeleri daha ileri taşıyacak somut adımları tartışmak gerekse de ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki iş birliğimizi derinleştirmek adına bu toplantının bitiminde inşallah bir ortak bildiri imzalayacağız. Türkiye olarak bizler her zaman olduğu gibi üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeye, ortak projelere katkıda bulunmaya ve siz değerli kardeşlerimizle dayanışmamızı her alanda arttırmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

"Ulaşamadığın yer sizin için bakir alanlardır"

Dünyadaki ticaret ağının yaklaşık yüzde 85'inin deniz yolu taşımacılığı ile sağlandığına dikkati çeken Uraloğlu, deniz yolu taşımacılığında oluşan risk faktörleri göz önüne alındığında alternatif yol arayışına girildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Burada orta koridorun net bir şekilde ortaya çıktığını görmüş oluyoruz. Gerek bölge ülkelerle gerekse Özbekistan ve Azerbaycan ile birçok çalışmamız var. Bu çalışmaları birincil olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Multimodal taşımacılık noktasında da iş birliklerimizi artırmamız gerekir. Buradaki yaklaşımımız, taşınan bir malın başka bir koridora çekilmesi değil, sadece artan malı bile biz yeni koridorlarda ya da mevcut koridorlarda üzerinde artan malı getirsek bile ciddi fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Bu anlamda biz sadece ulaştırma noktasında değil bütün alanlarda iş birliği yapıyoruz. Şunu da söylemek isterim bizim kullandığımız bir söz var, 'Gidemediğin yer senin değildir.' Ulaşamadığın yer sizin için bakir alanlardır. Biz de Ulaştırma Bakanları olarak her türlü iletişimi sağlayarak hem ticareti hem de ilişkilerimizi daha geliştirme noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Biz orta koridorun yanında birazdan da bahsedeceğim kalkınma Yolu Koridoru noktasında da adımlar attık. Orada da bölgedeki ülkeler ile iş birliğimiz söz konusu."