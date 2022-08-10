Cezaevi önünde konuşan Mustafa Sarıgül: Başka bir partiye geçen vekil, milletvekilliğinden de istifa etmeli - Son Dakika
Üye Girişi

Cezaevi önünde konuşan Mustafa Sarıgül: Başka bir partiye geçen vekil, milletvekilliğinden de istifa etmeli

10.08.2022 16:15

Karabük Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapan Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak milletvekillerinin tercihli oyla seçilmesini arzu ederiz. Bir siyasi partiden seçilen bir milletvekili, başka bir siyasi partiye geçiyorsa milletvekilliği görevinden de mutlaka istifa etmelidir" şeklinde konuştu.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Karabük Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yaptı.

"İKTİDARA NATO'DAN ÇIKMA YETKİSİ DAHİ VERİLMELİ"

Avrupa Birliği'nin mültecilere kucak açması gerektiğini söyleyen Sarıgül, " Ukrayna'dan 10,5 milyon yurttaş, Avrupa Birliği ülkelerine gitti. Avrupa Birliği ülkeleri sarı saçlı, mavi gözlü o yurttaşlara kucak açtı. Türkiye'mize gelen 6,5 milyon mülteciye de Avrupa Birliği ülkeleri, eşit olarak kucak açmalıdır. 6,5 milyon mülteciyi, Türkiye'mizin topraklarına bırakan Avrupa Birliği rahat etmemelidir. Özellikle NATO görüşmeleri esnasında hükümetimiz bu kartını ortaya koymalı. Finlandiya'nın NATO'ya girmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek. O esnada Türkiye'deki 6,5 milyon mültecinin bütün Avrupa Birliği ülkelerine eşit olarak dağıtılmasını önemle beklemekteyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, bu noktada hükümete yetki verilmeli. İktidara gerekiyorsa; NATO'dan çıkma yetkisi dahi verilmeli. ve iktidar, NATO'nun karşısına güçlü bir şekilde oturmalıdır" dedi.

MEHMET ALİ ÇELEBİ'YE GÖNDERME YAPTI

Başka bir partiye geçen milletvekilinin görevinden de istifa etmesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, "11 parti ile görüşen milletvekiline sadece şunu söylemek isterim. Milletvekilleri genel başkanlara bağlı olursa, milletvekillerini genel başkanlar seçerse, 11 parti ile değil; 25 parti ile de görüşür. Türkiye Değişim Partisi olarak milletvekillerinin tercihli oyla seçilmesini arzu ederiz. Bir siyasi partiden seçilen bir milletvekili, başka bir siyasi partiye geçiyorsa; milletvekilliği görevinden de mutlaka istifa etmelidir" diye konuştu.

Cezaevi önünde konuşan Mustafa Sarıgül: Başka bir partiye geçen vekil, milletvekilliğinden de istifa etmeli
Cezaevi önünde konuşan Mustafa Sarıgül: Başka bir partiye geçen vekil, milletvekilliğinden de istifa etmeli
Cezaevi önünde konuşan Mustafa Sarıgül: Başka bir partiye geçen vekil, milletvekilliğinden de istifa etmeli
Cezaevi önünde konuşan Mustafa Sarıgül: Başka bir partiye geçen vekil, milletvekilliğinden de istifa etmeli
Cezaevi önünde konuşan Mustafa Sarıgül: Başka bir partiye geçen vekil, milletvekilliğinden de istifa etmeli
YORUMLAR
500
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Düzce'de ziyaretlerde bulundu TDP Genel Başkanı Sarıgül, Düzce'de ziyaretlerde bulundu Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi Sakarya'da ilk fındık alımı gerçekleştirildi
Kaynak: DHA

Mustafa Sarıgül, Milletvekili, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cezaevi önünde konuşan Mustafa Sarıgül: Başka bir partiye geçen vekil, milletvekilliğinden de istifa etmeli - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
15:37 Amerikalı kadın turist, Fransa'da girdiği umumi tuvalette tecavüze uğradı! Ülkede kaçak yaşadığı tespit edilen zanlı yakalandı
15:37 Fenerbahçe forvet transferinde tanıdık bir ismi gündeme aldı: Michy Batshuayi
16:08 Suudi Arabistan'ın Mısır Büyükelçisi konferansta konuşma yaparken yaşamını yitirdi
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 16:51:33. #1.13#
SON DAKİKA: Cezaevi önünde konuşan Mustafa Sarıgül: Başka bir partiye geçen vekil, milletvekilliğinden de istifa etmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement