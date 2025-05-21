Türkiye'den İsrail'e Diplomatik Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs Başkonsolosluğumuzdan bir görevlinin de aralarında bulunduğu bir grup diplomata, Cenin kentine gerçekleştirdikleri ziyaret sırasında İsrail askerleri tarafından ateş açılmasını en güçlü biçimde kınıyoruz. Diplomatların hayatlarını tehlikeye atan bu saldırı, İsrail'in uluslararası hukuku ve insan haklarını sistematik şekilde hiçe saydığının bir başka örneğidir. Diplomatların hedef alınması, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda devletlerarası ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güven ortamına yönelik ciddi bir tehdittir. Yaşanan saldırının bir an önce araştırılması ve sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Uluslararası toplumu, bu tehlikeli eylemi en güçlü biçimde kınamaya ve İsrail'in cezasızlık zırhının son bulması için somut adımlar atmaya davet ediyoruz" denildi.