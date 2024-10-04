Türkiye'den İsrail'e Sert Eleştiri - Son Dakika
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Politika

Türkiye'den İsrail'e Sert Eleştiri

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerine uluslararası hukuka aykırı dedi.

04.10.2024 22:57
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Dışişleri Bakanlığı, " Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir. İsrail tarafından Tulkerim şehrine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz. İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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