Türkiye'den İsrail'e Silah Sevkiyatına Karşı Mektup

Politika

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'e silah sevkiyatının sonlandırılmasına yönelik ortak mektup girişimine ilişkin açıklamasında, "Tüm devletleri, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle sivilleri korumaya, kalıcı bir ateşkesi tesis etmeye ve uluslararası barış ve güvenliği korumaya çağırıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ve İsrail'e silah tedarik ve sevkiyatının durdurulmasını talep eden ortak mektup girişimi hakkında bir açıklama yayınladı.

Ortak mektubun imzacıları olan 52 ülke adına yaptığı açıklamada Yıldız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği tarafından da desteklenen mektubun 1 Kasım Cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, BM Genel Kurulu Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na sunulduğunu söyledi.

Yıldız, "Bu girişim, Gazze ve Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında, ayrıca Lübnan ve tüm Orta Doğu'da şiddetin benzeri görülmemiş bir şekilde artması ve uluslararası hukukun açık şekilde ihlalinden duyduğumuz derin endişeyi yansıtmaktadır. Sivilleri korumak, uluslararası insancıl hukukun daha ağır ihlallerini önlemek ve işgal altındaki Filistin topraklarında ve bölge genelinde yasa dışı işgal ve saldırıları sona erdirmek için güçlü ve birlik içerisinde bir kararlılık içerisindeyiz" dedi.

Yıldız, "Mektubumuzda, işgalci güç olan İsrail'e Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında kullanılabileceklerine ilişkin makul şüphe bulunan her durumda silah, mühimmat ve ilgili ekipmanların tedarikinin veya sevkiyatının durdurulması için acil adımlar atılması için ortak bir çağrıda bulunduk. Bu tutum, Genel Kurul tarafından 18 Eylül 2024 tarihinde kabul edilen ES-10/24 sayılı kararı temel almaktadır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası insancıl hukukun ihlalleri nedeniyle sivillerin, özellikle de kadın ve çocukların etkilendiği korkunç kayıpların kabul ve tahammül edilemez olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu büyük insani acıyı hafifletmek ve istikrarsızlığın daha da artmasıyla bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi riskini önlemek için acil eylem gereklidir. Tüm devletleri, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle sivilleri korumaya, kalıcı bir ateşkesi tesis etmeye ve uluslararası barış ve güvenliği korumaya çağırıyoruz" dedi.

Ayrıca, Güvenlik Konseyi'ne barış ve güvenliği sağlama görevini yerine getirmesi, kararlarını uygulaması, sivilleri koruması ve sorumluların hesap vermelerinin sağlanması için somut adımlar atmaya davet eden Yıldız, "Bu büyük acıyı sona erdirmek, kapsamlı bir ateşkes sağlamak ve adil ve kalıcı bir barış yolunu yeniden tesis etmek, sadece hukuki ve insani bir sorumluluk değil, aynı zamanda ahlaki bir yükümlülüktür" şeklinde açıklama yaptı. - NEW YORK