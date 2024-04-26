Türkiye, depremden etkilenen illerin yeniden inşası için Japonya'dan 60 milyar Japon yeni finansman paketi alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye, depremden etkilenen illerin yeniden inşası için Japonya'dan 60 milyar Japon yeni finansman paketi alacak

Türkiye, depremden etkilenen illerin yeniden inşası için Japonya\'dan 60 milyar Japon yeni finansman paketi alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Başkanı Dr. Tanaka Akihiko'yu kabul etti. Görüşmede, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı hasarların giderilmesi ve şehirlerin altyapısının güçlendirilmesi için 60 milyar Japon yeni değerinde finansman paketi anlaşması imzalanacağı belirtildi.

26.04.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Başkanı Dr. Tanaka Akihiko'yu kabul etti. Görüşmede, depremden etkilenen illerin yeniden inşası için 60 milyar Japon yeni değerinde finansman paketi anlaşması imzalanacağı da belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, JICA Başkanı Dr. Tanaka Akihiko ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Yapılan görüşmede 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı ağır hasarlar ve şehirlerin altyapısının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ankara'ya gelmeden önce depremin yaşandığı illerden Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiklerini söyleyen JICA Başkanı Akihiko, şehirlerin yeniden inşası için yürütülen çalışmaların etkileyici olduğunu belirtti. Türkiye'nin depremle mücadele çalışmaları ve kalıcı konutlardan övgüyle bahseden JICA Başkanı Akihiko, 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunamiyi hatırlatarak, "Jeolojik olarak aslında iki ülkenin kaderi epeyce benzer. Maalesef sık sık büyük depremlerle karşılaşıyoruz. Sizlerin deprem sonrası konteyner şehirlerle, kalıcı konutlarla göstermiş olduğunuz çalışmalardaki ilerleme, bizim 2011 yılındaki Japonya depremi sonrası çalışmalarımızdan çok daha hızlı görünüyor. Sizlerin afetle mücadele ve yeniden inşa çalışmalarına destekleriniz takdire şayan. Bunlara sahada da şahit olduk" diye konuştu.

"60 milyar Japon yeni değerinde finansman paketi anlaşması imzalayacağız"

Yapılan ortak çalışmaların ileride çok daha iyi bir yere geleceğini vurgulayan Akihiko, "Bugün 60 milyar Japon yeni değerinde finansman paketi anlaşması imzalayacağız. Anlaşmanın amacı ise afetten etkilenen illerin yeniden inşasında kullanılmak üzere aktarılacak fonları sağlamak. Bakanlığınız ve İLBANK ile gerçekleştireceğimiz bu çalışma ile fonun gerekli altyapı ve sosyal hizmetler alanındaki aktarımlarını biliyoruz. Bu paketi aktive etmek için bizler de heyecanla bekliyoruz" dedi.

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Bakan Özhaseki ise toplantıda deprem bölgesi ile ilgili genel bilgiler vererek, hasarın büyük olduğunu kaydetti. Bakan Özhaseki, "Bir sene kadar önce yaşamış olduğumuz büyük afet, bizim için belki Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkabilecek en büyük felaket. Bir seneden fazladır o bölgede büyük bir faaliyet içerisindeyiz. Şu anda 400 bin civarında kalıcı konutun inşaatına ya başladık ya da bitmek üzere. İş yerleri için de aynı şekilde söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız, bizim teknik şartlarımıza uyarak kendi yapmak isterse maddi olarak destekliyoruz. Evlerimizin de eş zamanlı olarak altyapılarının bitmiş olması gerekiyor. Bunun için de büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz" dedi.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Çok hızlı hareket ediyoruz. Bizim kadar hızlı hareket eden, bu işlerin altından kalkabilecek dünyada başka bir ülke var mı bilmiyorum. Biz kendimize bir hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda da gece gündüz demeden koşturuyoruz. İnşallah inşa faaliyetlerimizi önümüzdeki sene içerisinde bitirip, hak sahiplerine konutlarımızın tamamını teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş, Türkiye, Japonya, Deprem, Deprem, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Finans, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, depremden etkilenen illerin yeniden inşası için Japonya'dan 60 milyar Japon yeni finansman paketi alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalandı Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevinde anoreksiya hastalığına yakalandı
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
10:42 Fatih Erbakan’ı neden çağırmadılar AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'ı neden çağırmadılar? AK Parti cephesinden ilk açıklama geldi
09:59 İnfial yaratan görüntü Filistin’e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar İnfial yaratan görüntü! Filistin'e destek veren profesörü ters kelepçeyle gözaltına aldılar
12:19 Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR’da Galatasaray, Adana Demirspor maçında Portekizli hakem VAR'da
12:16 İspanya’da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu İspanya'da Otomatından Böcek Dolu Kahve İçen Genç Kız Hastanelik Oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
10:56 AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı AK Parti, kendini yere atıp debelenen meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması başlattı
10:43 İskenderun’da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti İskenderun'da silahlı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti
10:37 IBAN kiralayanlar dikkat Bakanlık harekete geçti IBAN kiralayanlar dikkat! Bakanlık harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 12:42:13. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, depremden etkilenen illerin yeniden inşası için Japonya'dan 60 milyar Japon yeni finansman paketi alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement