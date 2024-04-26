Türkiye, depremden etkilenen illerin yeniden inşası için Japonya\'dan 60 milyar Japon yeni finansman paketi alacak

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) Başkanı Dr. Tanaka Akihiko'yu kabul etti. Görüşmede, depremden etkilenen illerin yeniden inşası için 60 milyar Japon yeni değerinde finansman paketi anlaşması imzalanacağı da belirtildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, JICA Başkanı Dr. Tanaka Akihiko ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Yapılan görüşmede 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı ağır hasarlar ve şehirlerin altyapısının güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı. Ankara'ya gelmeden önce depremin yaşandığı illerden Gaziantep ve Kahramanmaraş'ı ziyaret ettiklerini söyleyen JICA Başkanı Akihiko, şehirlerin yeniden inşası için yürütülen çalışmaların etkileyici olduğunu belirtti. Türkiye'nin depremle mücadele çalışmaları ve kalıcı konutlardan övgüyle bahseden JICA Başkanı Akihiko, 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu tsunamiyi hatırlatarak, "Jeolojik olarak aslında iki ülkenin kaderi epeyce benzer. Maalesef sık sık büyük depremlerle karşılaşıyoruz. Sizlerin deprem sonrası konteyner şehirlerle, kalıcı konutlarla göstermiş olduğunuz çalışmalardaki ilerleme, bizim 2011 yılındaki Japonya depremi sonrası çalışmalarımızdan çok daha hızlı görünüyor. Sizlerin afetle mücadele ve yeniden inşa çalışmalarına destekleriniz takdire şayan. Bunlara sahada da şahit olduk" diye konuştu.

"60 milyar Japon yeni değerinde finansman paketi anlaşması imzalayacağız"

Yapılan ortak çalışmaların ileride çok daha iyi bir yere geleceğini vurgulayan Akihiko, "Bugün 60 milyar Japon yeni değerinde finansman paketi anlaşması imzalayacağız. Anlaşmanın amacı ise afetten etkilenen illerin yeniden inşasında kullanılmak üzere aktarılacak fonları sağlamak. Bakanlığınız ve İLBANK ile gerçekleştireceğimiz bu çalışma ile fonun gerekli altyapı ve sosyal hizmetler alanındaki aktarımlarını biliyoruz. Bu paketi aktive etmek için bizler de heyecanla bekliyoruz" dedi.

"Gece gündüz demeden çalışıyoruz"

Bakan Özhaseki ise toplantıda deprem bölgesi ile ilgili genel bilgiler vererek, hasarın büyük olduğunu kaydetti. Bakan Özhaseki, "Bir sene kadar önce yaşamış olduğumuz büyük afet, bizim için belki Anadolu medeniyetimizde karşımıza çıkabilecek en büyük felaket. Bir seneden fazladır o bölgede büyük bir faaliyet içerisindeyiz. Şu anda 400 bin civarında kalıcı konutun inşaatına ya başladık ya da bitmek üzere. İş yerleri için de aynı şekilde söyleyebiliriz. Vatandaşlarımız, bizim teknik şartlarımıza uyarak kendi yapmak isterse maddi olarak destekliyoruz. Evlerimizin de eş zamanlı olarak altyapılarının bitmiş olması gerekiyor. Bunun için de büyük bir çaba ve gayret içerisindeyiz" dedi.

Gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Çok hızlı hareket ediyoruz. Bizim kadar hızlı hareket eden, bu işlerin altından kalkabilecek dünyada başka bir ülke var mı bilmiyorum. Biz kendimize bir hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda da gece gündüz demeden koşturuyoruz. İnşallah inşa faaliyetlerimizi önümüzdeki sene içerisinde bitirip, hak sahiplerine konutlarımızın tamamını teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA