Erdoğan: Türkiye Enflasyonu Düşürerek Büyüyecek

Politika

'TÜRKİYE ENFLASYONU DÜŞÜREREK BÜYÜYECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında kredi notu 3 kuruluş tarafından artırılan tek ülkenin Türkiye olduğunu bildirerek konuşmasında şunları söyledi:

"Konut piyasasını da yakından takip ediyoruz. Depremin konut stokunda oluşturduğu kayıpları telafi etmek için yeni sosyal konut projeleri geliştiriyoruz. Geçen yıl uygulamaya başladığımız Orta Vadeli Programı 2025- 2027 dönemini kapsayacak şekilde daha da güçlendirdik. Açıklanan program ekonomiyi; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeyi hedefliyor. Aynı zamanda verimlilik artışlarıyla potansiyel büyümemizi artıracağız. Para, maliye ve gelirler politikalarını uyum içinde yürüterek tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak inşallah yine başaracağız. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak cari işlemler dengesinde kalıcı bir iyileşme sağlayacağız. İş ve yatırım ortamını iyileştirme çalışmalarımıza devam edecek, ekonomideki kayıt dışılığı azaltacak adımlar atacağız. Tüm bu kazanımlar ülkemizi tarihimizde ilk defa orta üst gelir grubundan üst gelir grubuna çıkaracaktır. Şunu çok net ifade etmek isterim; Türkiye, enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak. Bu süreç beraberinde kalıcı refah artışını getirecek. Geçen yıl yüzde 5,1 büyüdük ve milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı. Bu yılın 2'nci çeyreğinde milli gelirimiz 1,2 trilyon doları geçti. Dezenflasyon süreci ile uyumlu ve sağlıklı bir büyüme yolundayız. Dış ticaret ortaklarımızdaki toparlanma ve enflasyondaki düşüşle birlikte çok hızlı bir canlanma bekliyoruz."

'NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞIMIZ EN BÜYÜK AVANTAJIMIZDIR'

Erdoğan, bu yılı yüzde 3 buçukluk bir büyüme ile kapatmayı ve 2025- 2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngördüklerini bildirerek, "Sanayideki üretim çeşitliliğimiz, hızlı uyum kabiliyetimiz ve nitelikli insan kaynağımız en büyük avantajlarımızdır. Biz gücünü genç, dinamik ve kaliteli insan kaynağından alan bir ülkeyiz. Büyümenin istihdam oluşturması işte bu yüzden çok çok önemlidir. 2023'te depremin etkilerine rağmen 880 bin yeni istihdam sağlandı. 2024'te bu yükseliş devam etti. 2'nci çeyrekte istihdamı 32,7 milyon kişiye ve işgücüne katılım oranını da yüzde 54,4'e çıkartarak rekor kırdık. İşsizlik oranı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Son bir yılda 1 milyon 105 bin ilave istihdam imkanı oluşturduk. Orta Vadeli Program'da hedefimiz işsizliği tek hanelerde tutarak 2,3 milyon yeni istihdam sağlamaktır. Bu doğrultuda değişen çalışma biçimlerine uygun düzenlemeler yapacak, mesleki eğitimi güçlendirecek ve iş gücünün verimliliğini artıracağız. Gençlerin ve kadınların iş gücü piyasasına katılımını destekleyerek ekonomideki rollerini öne çıkartacağız" diye konuştu.

Erdoğan, ihracatta da çok iyi bir ritim yakalandığını kaydederek, "Zayıf küresel ticarete ve depremin etkilerine rağmen 2023'te ihracatımız 256 milyar dolarla rekor kırdı. İhracattaki güçlü performansı 2024'te de sürdürüyoruz. Yıllık ihracat ağustosta 262 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artışla 22.1 milyar dolar oldu. 2024 ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranındaki 10 buçuk puanlık yükseliş dış ticaretimizdeki başka bir güzel gelişmeydi. Dış ticaret açığımız 2024 yılı ilk 8 ayında yüzde 33,6 oranında azaldı. Dış ticaretimizdeki dengelenmenin güçlenerek devam ettiğini görüyoruz. Dış ticaretteki iyileşme ve artan turizm gelirleri ile geçen sene mayısta 57 milyar dolar olan cari açık haziran ayında 25 milyar doların altına indi. Milli gelire oranla 2024 sonunda yüzde 1,7 Orta Vadeli Program dönemi sonunda ise yüzde 1,3'lük bir cari açık bekliyoruz. Yüksek Katma Değerli Üretim ve Yenilenebilir Enerji Yatırımlarıyla cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız. Vergide adalet ve etkinlik ilkelerini gözetirken kayıt dışı ekonomi ile mücadeleden taviz vermeyeceğiz. Milletimizin, kurumlarımızın ve iş dünyamızın desteği ve sahiplenmesi ile inşallah tüm bu hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

'ÖĞRENCİ YURTLARI MUHALEFETİN EN ÇOK KIŞKIRTTIĞI KONULARDAN BİRİYDİ'

Erdoğan, Türkiye ekonomisinin bu süreçten daha da güçlenerek çıkacağını ifade ederek, "Çok farklı bir lige yükselecektir. Vatandaşlarımdan daha kendi meselelerini bile çözemeyen kifayetsizlere kulak asmamalarını özellikle rica ediyorum. Ben milletimin irfanına her zaman güvendim, güveniyorum. Sorun varsa aşacak olan biziz. Dert varsa derman bulacak olan biziz. Zorlukların üstesinden gelecek olan yine biziz. Yeter ki inancımızı, dayanışmamızı, umudumuzu koruyalım. Allah'ın izniyle gerisi sadece zaman ve biraz sabır meselesidir. Son 22 yılda ciddi yatırımlar yaptığımız alanların başında gençlik ve spor geliyor. Toplam spor tesisi sayımızı 1575'ten aldık, 4 bin 421'e çıkardık. Türkiye'nin dört bir köşesini kapalı spor salonlarıyla, halı sahalarla, basketbol, voleybol sahaları ile yüzme havuzlarıyla donattık. 2002 yılında toplam lisanslı sporcu sayımız 278 bin kişi iken bugün 16 milyona yükseldi. 2002 yılında bütün spor dallarında aldığımız madalya sayısı 1481 adetti, 2023 yılı sonu itibari ile 8 bin 449 rakamına ulaştı. Öğrenci yurtları muhalefetin en çok kışkırttığı konulardan biriydi. Bu alanda dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem inşa ettik. 81 ilimiz ve 266 ilçemizdeki yurtlarımız da öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Bakınız 2002 yılında 182 bin yatak kapasitesine sahip 190 yükseköğretim yurdu vardı. Bugün 857 yurdumuzda toplam 989 bin yatak kapasitesine sahibiz. Bu yıl ilk yerleştirmede yüzde 86 oranında öğrencimiz yurtlarımıza yerleşti. Toplam 356 bin geçerli başvurudan 306 bin öğrencimizin yerleştirmesi ilk aşamada gerçekleşti. Hiçbir öğrencimiz mağdur edilmeyecek şekilde, talep eden her öğrencimize barınma imkanı sunacağız" diye konuştu.

'ENGELLİ SPORCULARIMIZ GERÇEKTEN TARİHİ BİR BAŞARIYA DAHA İMZA ATTILAR'

Erdoğan, "Sporda, bilimde, sanatta, siyasette, iş dünyasında gençlerimizin hak ettiği yerlere gelmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Bilhassa engelli gençlerimizin hayallerini gerçekleştirebilmesi, hayatın her alanında engelsiz yer alabilmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Paris 2024 Paralimpik Oyunları attığımız adımların karşılığını görme bakımından önemli bir referans teşkil etti. Engelli sporcularımız gerçekten tarihi bir başarıya daha imza attılar. Maşallah. Kazandıkları 6'sı altın, 10'u gümüş, 12'si bronz toplam 28 madalyayla sporcularımız milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Buradan kendilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Paris Olimpiyatları'ndan toplam 36 madalyayla döndük. Olimpiyat Oyunları'nda ülkemiz adına yarışan, ter döken, elinden gelenin en iyisini yapan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, madalya kazanan sporcularımızı ayrıca kutluyorum. Çok daha iyi yerlere geleceğimizden şüphe duymuyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na sadece madalya kazanmak için değil, rekorlar kırmak ve yeni branşlarda ülkemizi gururlandırmak için gideceğiz" dedi.

Kaan ULU/ ANKARA,