Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı - Son Dakika
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Politika

Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçakları alımı için teklif ve kabul mektubu imzaladığını duyurdu. Türkiye'nin süreç çerçevesinde 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alması planlanıyor.

06.06.2024 23:57
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, " Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçakları alımı için teklif ve kabul mektubu imzalayıp imzaladığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı. Bu satış, NATO ile ortak operasyon kabiliyetine bir yatırımdır ve ABD, Türkiye ve NATO ittifakının güvenlik çıkarlarını destekleyecektir. Bu satışın sonuca ulaşması biraz zaman aldı" dedi.

Türkiye'nin süreç çerçevesinde ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve mevcut filonun yenilenmesi için de 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alması planlanıyor. ABD yönetimi, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağının satışına desteklediğini açıklamış, ABD Başkanı Joe Biden da satışın onaylanması için ABD Kongresine çağrıda bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı - Son Dakika

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