Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması ilk toplantısı yapıldı

26.08.2022 16:53
Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması ilk toplantısı yapıldı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü memorandum çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı, Finlandiya'nın Vantaa kentinde gerçekleştirildi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde imzalanan üçlü memorandum çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı, Finlandiya'nın Vantaa kentinde gerçekleştirildi. Toplantıda üçlü memorandumun uygulanmasına yönelik somut adımlar ele alındı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçlerine yönelik imzalanan memorandum çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısının bugün Vantaa kentindeki tarihi Königstedt Malikanesi'nde gerçekleştirildiği bildirildi. Toplantıya Dışişleri, İçişleri, Adalet ve Savunma Bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Ofisleri ile istihbarat teşkilatlarından yetkililerin katıldığı aktarıldı. Üç ülke yetkililerinin, Madrid'de imzalanan üçlü memorandumun uygulanmasına yönelik somut adımları ele aldığı ve Daimi Ortak Mekanizma'nın sonbaharda toplanmaya devam edeceği konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Üçlü memorandumun içeriği

Madrid'de imzalanan memorandumda, NATO üyesi olmak isteyen Finlandiya ve İsveç terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, terör örgütü PKK başta olmak üzere milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye'ye tam destek verecekleri, PYD/ YPG ve FETÖ'ye destek sağlamayacakları taahhüdünde bulunmuştu. Üç ülke terörizmle, örgütlü suçlar ve diğer ortak sınamalarla mücadelede mutabakat temelinde iş birliğini geliştirmek için kolluk kuvvetlerini ve istihbarat kuruluşlarını da içeren her düzeyde hükümetlerarası yapılandırılmış ortak bir diyalog ve iş birliği mekanizması tesis edeceklerini belirtirken, bu çerçevede muhtırada kayıtlı adımların takibi ve hayata geçirilmesi için Dışişleri, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları, İstihbarat Servisleri ve Güvenlik Kurumlarından uzmanların katılımıyla bir Daimi Ortak Mekanizma tesis etmeyi kararlaştırmıştı.

Ayrıca memorandumda Finlandiya ve İsveç, Türkiye'ye yönelik milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederken, bu konuda Türkiye'yle dayanışma ve iş birliği içinde hareket edeceklerini duyurmuştu. - HELSİNKİ

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Kaynak: İHA

Finlandiya, Türkiye, Madrid, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye-Finlandiya-İsveç Daimi Ortak Mekanizması ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika

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