Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırdı, sonuçlar dikkat çekici! Türk gençleri kimi rol model alıyor? - Son Dakika

Haberler.com Youtube kanalı, hem siyaset hem de sanat dünyasından birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un konuğu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi oldu. Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Terzi, Z kuşağını değerlendirerek geleceğe yönelik projelerinden bahsetti.

"GENÇLERİN EN ÇOK ROL MODEL ALDIKLARI İSİM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

Teymur, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından yapılan Türkiye'nin Gençleri Araştırması sonuçlarını hatırlattığı Terzi'ye, "Gençlerin rol modellerini sormuşsunuz. Ve birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan var. İkinci sırada Elon Musk çıkmış. Musk, gençlerin çok sevdiği bir isim. Erdoğan ise bir siyasetçi. Sizce neden Tayyip Erdoğan ilk sırada?" sorusunu yöneltti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AURASI VAR"

Terzi, "Sorduğumuz soru, 'Yaşayan insanlar içerisinde en çok kimi rol model alırsınız' oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir aurası var. Bu gençlerde de devam ediyor, onu gösteriyor. Tabi gençler biraz daha umut odaklı bakıyorlar. Cumhurbaşkanı için ülkemizde gençlerin doğduktan sonra gördükleri tek lider diyebiliriz. Bunun da etkisi var. Bu durum olumlu değerlendirdiklerini gösteriyor. Elon Musk ise gençlerin teknolojiye meraklarının bir neticesi. Orada bir başarı hikayesi var. Ondan dolayı da rol model olarak alınıyor." ifadelerini kullandı.

"MÜGE ANLI BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

Listede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve Müge Anlı'nın da bulunduğunu belirten Terzi, "Meral Hanım'ın siyasetçi olması dolayısıyla çıkması normal. Ama Müge Anlı bizim için sürpriz sonuçlardan bir tanesi oldu." dedi.