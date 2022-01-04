Üye Girişi
Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırdı, sonuçlar dikkat çekici! Türk gençleri kimi rol model alıyor? - Son Dakika

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırdı, sonuçlar dikkat çekici! Türk gençleri kimi rol model alıyor?

04.01.2022 12:39

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Haberler.com stüdyosunda Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un konuğu oldu. Terzi, yaptıkları araştırma sonucunda gençlerin kendilerine rol model olarak gördükleri isimleri açıkladı. Listenin ilk sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci sırasında ise Elon Musk yer alıyor. Gençlerin rol model olarak gördüğü isimlerin arasında İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Müge Anlı da bulunuyor.

Haberler.com Youtube kanalı, hem siyaset hem de sanat dünyasından birbirinden önemli isimleri ağırlamaya devam ediyor. Son olarak Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un konuğu, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Başkanı Ömer Faruk Terzi oldu. Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Terzi, Z kuşağını değerlendirerek geleceğe yönelik projelerinden bahsetti.

"GENÇLERİN EN ÇOK ROL MODEL ALDIKLARI İSİM CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN"

Teymur, Türkiye Gençlik STK'ları Platformu tarafından yapılan Türkiye'nin Gençleri Araştırması sonuçlarını hatırlattığı Terzi'ye, "Gençlerin rol modellerini sormuşsunuz. Ve birinci sırada Recep Tayyip Erdoğan var. İkinci sırada Elon Musk çıkmış. Musk, gençlerin çok sevdiği bir isim. Erdoğan ise bir siyasetçi. Sizce neden Tayyip Erdoğan ilk sırada?" sorusunu yöneltti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AURASI VAR"

Terzi, "Sorduğumuz soru, 'Yaşayan insanlar içerisinde en çok kimi rol model alırsınız' oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir aurası var. Bu gençlerde de devam ediyor, onu gösteriyor. Tabi gençler biraz daha umut odaklı bakıyorlar. Cumhurbaşkanı için ülkemizde gençlerin doğduktan sonra gördükleri tek lider diyebiliriz. Bunun da etkisi var. Bu durum olumlu değerlendirdiklerini gösteriyor. Elon Musk ise gençlerin teknolojiye meraklarının bir neticesi. Orada bir başarı hikayesi var. Ondan dolayı da rol model olarak alınıyor." ifadelerini kullandı.

"MÜGE ANLI BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

Listede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ve Müge Anlı'nın da bulunduğunu belirten Terzi, "Meral Hanım'ın siyasetçi olması dolayısıyla çıkması normal. Ama Müge Anlı bizim için sürpriz sonuçlardan bir tanesi oldu." dedi.

YORUMLAR
500

Sivil Toplum Kuruluşları, Recep Tayyip Erdoğan, gençlik, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırdı, sonuçlar dikkat çekici! Türk gençleri kimi rol model alıyor? - Son Dakika


Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi         
15:55
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:55 Hem kocasını hem 2 çocuğunu yan yana toprağa verdi
15:33 Elektrikli araç sahiplerine kötü haber: Şarj maliyeti yüzde 120 yükseldi
15:27 Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!
15:25 Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi
15:24 Poligonda kazara kendini vuran kişi yaşamını kaybetti
15:24 Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor
15:23 Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: Bre gafil, asıl çağ dışı olan sensin
15:21 Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yetim aylığı kesilen kadına güzel haber verildi
15:18 Reel efektif döviz kuru açıklandı! TL'nin reel değeri en dip seviyede!
15:15 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı fahiş fiyat artışlarının yükü altında bırakmayacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 16:01:05. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırdı, sonuçlar dikkat çekici! Türk gençleri kimi rol model alıyor? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement