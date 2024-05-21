Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İran\'a taziye diledi

Politika

Türkiye- İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle İran'a taziye diledi.

Türkmenoğlu, Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleriyle beraber Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Türkmenoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekilerin hayatını kaybetmesi nedeniyle yarın İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde taziyelerini sunacaklarını belirtti.

Reisi için İran'ın çeşitli şehirlerinde cenaze töreni yapılacağını ve Türkiye'yi temsilen törenlere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacağını ifade eden Türkmenoğlu, Dostluk Grubu olarak yarın 14.30'da İran'ın Ankara Büyükelçiliğini ziyaret edip taziyelerini ileteceklerini bildirdi.

Reisi'nin vefatının sadece İran için değil İslam ülkeleri ve yakın coğrafya için de önemli bir kayıp olduğunu dile getiren Türkmenoğlu, "Tarihi ve kültürel olarak güçlü bağlara sahip olduğumuz komşumuz dost ve kardeş İran halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da elim helikopter kazasında hayatını kaybettiğini anımsatan Türkmenoğlu, "Türkiye olarak bu acı günde komşuluk ve kardeşliğinin gereğini yerine getirmek için ilk andan itibaren İran'ın yanında olmaya gayret gösterdik. İran tarafından talep edilen tüm arama kurtarma faaliyetlerine iştirak edildi. Ekipler merhumların naaşlarına ulaşma noktasında çok önemli rol oynadılar." diye konuştu.

AK Parti'li Türkmenoğlu, Reisi'nin, küresel sorunlarla boğuşulan çetin günlerde göreve geldiğini belirterek, Reisi'nin göreve geldiği günden hayatını kaybettiği güne kadar İran halkının iyiliği ve güvenliği için çalıştığını vurguladı.

Reisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın iletişim içinde olduğunu söyleyen Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"24 Ocak'ta 8'inci Yüksek Düzeyli İşbirliği Konsey toplantısı amacıyla Cumhurbaşkanımızın misafiriydiler. Bu konsey toplantısında çok önemli sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri içeren 10'a yakın anlaşma imzalanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Reisi, karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde ülkemizin ve iki ülkenin sosyoekonomik yapısının geliştirilmesi için yoğun bir gayret göstermiş ve iki ülkenin her alanda güçlenmesi hususunda karar almışlardır."