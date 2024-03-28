Türkiye'nin BM Viyana Daimi Temsilciliği tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin BM Viyana Daimi Temsilciliği tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü programı düzenlendi

Türkiye\'nin BM Viyana Daimi Temsilciliği tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü programı düzenlendi

Avusturya'daki BM Viyana Ofisi'nde Türkiye'nin BM Viyana Daimi Temsilciliği tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programda, sıfır atık konusunun farklı boyutları ele alındı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın video mesajı paylaşıldı. Ayrıca Türkiye'deki sıfır atık projesi hakkında bir sunum yapıldı ve diğer ülkelerin temsilcileri de etkinliğe katıldı.

28.03.2024 18:52
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Avusturya'daki Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi'nde, Türkiye'nin BM Viyana Daimi Temsilciliğinin girişimiyle "Uluslararası Sıfır Atık Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 77/161 sayılı ve 105 ülkenin ortak sunucu olduğu kararıyla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kabul edilmesi kapsamında, BM Viyana Ofisi'nde Türkiye'nin BM Viyana Daimi Temsilciliğinin girişimiyle geçen yıl olduğu gibi bu sene de etkinlik gerçekleştirildi.

Programa, sıfır atık konusunun farklı boyutlarını, dünyanın çeşitli bölgelerindeki durum ve uygulamalar çerçevesinde ele almak amacıyla Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinden (UNODC) yetkililerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Sudan ve Brezilya daimi temsilcileri katıldı.

"Sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız"

Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak BM çatısı altında sıfır atığı hedefleyen çalışmanın küresel liderliğini yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü"ne ilişkin video mesajı programda paylaşıldı. Erdoğan, "İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız" dedi.

Anadolu'nun hayranlık uyandıran doğal zenginliğinin nice şiire, hikayeye, tabloya ilham olduğunu belirten Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişteki hayranlık uyandıran, tabiatla hürmet eksenindeki ilişki günden güne terk edilirken, gelecek nesillere nasıl bir dünya bıraktığımızı düşünüyorum. Bize cömertçe bereketini sunan akarsular, yanlış tüketim neticesinde yok olma tehlikesi yaşarken, bizi tevazuuyla besleyen toprak, kimyasal atıklarımız yüzünden yaşam mücadelesi veriyor."

Emine Erdoğan, hava kirliliğinin, her yıl 7 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını, 1970'ten bu yana küresel yaban hayatı popülasyonunun yüzde 70 azaldığını, dünyanın, insanlığın her yıl ürettiği 2 milyar ton atığı sırtında taşıdığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gün, 2 bin çöp kamyonuna eş değer plastiği okyanuslara, nehirlere ve göllere atıyoruz. Okyanusta yüzen kıta büyüklüğünde bir plastik adasının, bu yüzyıl insanının eseri olması vicdanlarımıza sığıyor mu? Şayet insanlık, gerçek anlamda bir ilerleme kaydediyor olsaydı, bu ilerlemenin dünyayı daha medeni ve insani bir yer yapması gerekmez miydi? İklim değişikliğinin ve çevre kirliliğinin sonuçlarını acı tecrübelerle öğrenen bizler, bir yandan bu sınamalarla mücadele etmeli, diğer yandan gelecek nesillere olan sorumluluğumuz bağlamında sürdürülebilirlikle ilgili somut adımlar atmalıyız. İşte bu düşüncelerle, tohumlarını 2017 yılında attığımız Sıfır Atık Hareketi'nin, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararı'yla küresel bir harekete dönüşmesinden büyük memnuniyet duyuyorum."

Türkiye'deki sıfır atık projesi hakkında bir sunum yapıldı

Programın moderatörlüğünü üstlenen Türkiye'nin BM Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, sıfır atık konusunun, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması bakımından taşıdığı öneme işaret ederek, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi gibi Viyana'daki kuruluşların çalışmalarında atık meselesinin de yer alıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eler, bu konudaki farkındalığın artmasını ümit ettiğini vurgulayarak, Daimi Temsilcilik olarak konuyu gündemde tutmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Türkiye'deki sıfır atık projesi hakkında bir sunum yapıldı. AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Carl Hallergard, AB'nin Sıfır Atık hedefi doğrultusundaki politika ve programlarına dair bilgi paylaştı.

Viyana'da gayriresmi formatta "Gıda Güvenliği Dostları Grubu"nun kurulmasına ilişkin bir girişim başlatan Sudan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Magdi Ahmed Mofadal Elnour, sıfır atık konusunun gıda güvenliği boyutuna değinirken; Brezilya Daimi Temsilcisi Antonio Tabajara de Olivera, Brezilya'nın G20 Dönem Başkanlığı sırasındaki çevre ve iklim sürdürülebilirliği alanındaki önceliklerini anlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye'nin BM Viyana Daimi Temsilciliği tarafından Uluslararası Sıfır Atık Günü programı düzenlendi - Son Dakika

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