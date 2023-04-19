Öğretmen-öğrenci, aynı ittifakın vekil adayı oldu - Son Dakika
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Öğretmen-öğrenci, aynı ittifakın vekil adayı oldu

19.04.2023 10:25
Öğretmen-öğrenci, aynı ittifakın vekil adayı oldu

Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki Nisa Alptekin AK Parti'den milletvekili adayı olurken, lise öğretmeni Lokman Kızılörenli ise MHP'den aday oldu.

Türkiye'nin en genç milletvekili adayı 18 yaşındaki Nisa Alptekin AK Parti'den milletvekili adayı olurken, lise öğretmeni Lokman Kızılörenli ise MHP'den aday oldu. Çiçeği burnunda vekil adayları, okullarında buluşarak Cumhur İttifakı çatısı altında Meclis'e girmek istediklerini söyledi.

Henüz 18 yaşında olan Nisa Alptekin, AK Parti İzmir 1. bölge 10. sıradan milletvekili adayı oldu. Türkiye'nin en genç milletvekili adayı olan Alptekin'in, Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde müdürü olan Lokman Kızılörenli de MHP İzmir 1. bölge 8. sıradan vekil adayı oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında aynı bölgeden milletvekili olmak için yarışacak olan öğretmen-öğrenci, okullarında buluştu.

"Çok duygulandım"

2019-2020 yıllarında Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'nde müdür olan Lokman Kızılörenli, "Bir oy üç hilale, bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a sloganı ile çalışıyoruz. 33 yıllık öğretmenim. Siyasete girmek için istifa ettim. Nisa da benim eski öğrencilerimdendir. Onun da milletvekili adayı olması beni çok sevindirdi. Aday listeleri açıklanıp Nisa'nın adını gördüğümde çok duygulandım. Çünkü iyi bir ailenin evladı ve çok başarılı bir öğrenci. Bizim kızılelmalarımızdan biri, bu ülke için hayırlı evlatlar yetiştirmektir. Nisa da hayırlı evlat olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nisa çok düsturlu, duruşu olan, aklı başında, Türk adet ve göreneklerine göre yetişmiş, inançlı bir ailenin evladıdır. Çok başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

"Evlat, babayı geçmek zorundadır"

Öğrencilerinin başarılarından gurur duyduğunu belirten Kızılörenli, "Biz hep güzel insanlar yetiştirdik. Her meslekten öğrencilerimiz var. Böyle bir imkanı Rabbim nasip ederse Nisa ile el ele İzmir için iyi projeler yapar, birlikte çalışırız. Dede Korkut'un sözü olan, Nihal Atsız'ın da Bozkurtlar Diriliyor kitabında geçen 'Evlat, babayı geçmek zorundadır' sözünü hatırlatmak isterim. Çocuklar bizi geçiyorsa doğru yoldayız demektir. Rabbim inşallah ona daha güzel fırsatlar nasip eder. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı mutlaka başarılı olacaktır. Seçimden sonra da Türkiye'nin önünde çok güzel yollar açılacak. Güçlü Türkiye, Türk milleti ve Türk bayrağı için çok çalışacağız" diye konuştu.

"İnşallah Meclis'te birlikte çalışacağız"

Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Nisa Alptekin ise "Geçen sene bu okula bir öğrenci olarak geliyordum. Bu sene bir milletvekili adayı olarak gelmek benim için onur ve gurur verici bir duygu. Lokman Hocam benim okul müdürümdü. Kendisi dışarıdan sert görünür ama aslında çok babacan biridir. Öğrencilerine her zaman hedef belirlemelerini ve bu hedef için çok sarf etmeleri gerektiğini söylerdi. Ben de hedefimi belirledim ve bunun için çok çaba sarf ettim. Şu anda Türkiye'nin en genç milletvekili adayı olarak inşallah gençleri temsil edeceğim. Lokman Hocamla Cumhur İttifakı olarak inşallah Meclis'te birlikte çalışacağız. Listeler açıklandığında telefonlarım susmadı. Cumhur İttifakı olarak ikimiz de aynı listede olduğumuz için çok şaşırdım, çok da mutlu oldum. Öğretmenimle birlikte Cumhur İttifakı olarak Meclis'te aynı çatı altında olmak isterim. Bu herkese denk gelebilecek bir şey değil" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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