Erdoğan'ın adaylığına 3 partiden itiraz gelmişti! Milyonlarca kişi gözünü YSK'nın bugün yapacağı açıklamaya çevirdi - Son Dakika
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Erdoğan'ın adaylığına 3 partiden itiraz gelmişti! Milyonlarca kişi gözünü YSK'nın bugün yapacağı açıklamaya çevirdi

30.03.2023 16:22

Türkiye, Yüksek Seçim Kurulu'nun saat 17.00'de yapacağı açıklamayı merakla bekliyor. İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yaptığı itirazları değerlendirecek olan YSK'nın kararını duyurmasının ardından kesin listeler Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Milyonlar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bugün yapacağı açıklamaya kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde aday olmasına itiraz eden İYİ Parti, DEVA Partisi ve Memleket Partisi'nin kendilerine ulaştırdığı dilekçeleri karara bağlayacak olan YSK toplantı sonrası saat 17.00'de kararını duyuracak.

PARTİLERİN İTİRAZLARI KARARA BAĞLANACAK

YSK'nın partilerin itirazlarını bugün karara bağlamasının ardından kesin listeler Resmi Gazete'de yayımlanacak. Kurulun seçim takvimine göre yarın da cumhurbaşkanlığı seçim propaganda dönemi başlayacak.

ADAY OLMASININ ANAYASA'YA AYKIRI OLDUĞU SAVUNULDU

YSK'ye itiraz dilekçelerini veren partiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki dönem Cumhurbaşkanlığı yaptığını belirterek, aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu. Kurula verilen dilekçelerde, "28 Mart 2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan geçici aday listesinde yer alan sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı geçici adayları listesinden çıkartılması" talep edildi.

İLK İTİRAZ İYİ PARTİ'DEN GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilk itiraz İYİ Parti'den gelirken, parti kurmayları YSK'ya giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin itiraz dilekçesi verdi.Dilekçe teslimi öncesinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu "1982 Anayasası'nın ilk halindeki düzenleme de 'Bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemez' şeklindedir. Sonra 2007 yılında ve 2017 yılındaki değişiklikle de üzerinde hiçbir oynama yapılmayan husus şudur: 'Bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemez.' Yine Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda da aynı ifade yer almaktadır. Bu değişiklikler yapılırken geçici bir madde de konulmamıştır" ifadelerini kullandı.

İTİRAZLAR DEVAM ETTİ, AK PARTİ'DEN YANIT GELDİ

İYİ Parti'nin ardından DEVA Partisi ve Memleket Partisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin itiraz da bulunurken AK Parti cephesinden yapılan açıklamalarda ise adaylığında herhangi bir engel bulunmadığı vurgulandı. Benzer bir açıklama da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan gelirken, açıklamada şu ifadeler yer verildi; "Gerek Anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek yorum yöntemleri, gerek yasama belgeleri gerek ise Anayasa Mahkemesi içtihadı uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur. Siyasi hesaplarla ya da Anayasaya aykırı yorumlarla Anayasa hükümleri değişmez ve değiştirilemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adaylığı, Anayasa'nın yeni 101'inci maddesine göre ikinci adaylığıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Bu hakkını kullanmasının önünde de hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur. Ayrıca bu hakkın kullanımı da Anayasa'nın teminatı altındadır.''

YORUMLAR (2)
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Türkiye, seçime 4 adayla gidiyor! Liste Resmi Gazete'de yayınlandı Türkiye, seçime 4 adayla gidiyor! Liste Resmi Gazete'de yayınlandı

Yüksek Seçim Kurulu, Memleket Partisi, Deva Partisi, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'ın adaylığına 3 partiden itiraz gelmişti! Milyonlarca kişi gözünü YSK'nın bugün yapacağı açıklamaya çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ın adaylığına 3 partiden itiraz gelmişti! Milyonlarca kişi gözünü YSK'nın bugün yapacağı açıklamaya çevirdi - Son Dakika
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