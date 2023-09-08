New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Yere atıp tekmeledi - Son Dakika

New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Yere atıp tekmeledi

New York\'taki Türkevi önünde Kur\'an-ı Kerim\'e saldırı! Yere atıp tekmeledi
Son Güncelleme: 08.09.2023 23:00

İsveç ve Danimarka'dan sonra Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırıların son adresi ABD oldu. Kimliği belirsiz bir kişi, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu önünde bulunan Türkevi binasının önünde elinde tuttuğu İngilizce baskılı Kur'an-ı Kerim'i yere atarak tekmeledi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek kişiyi uzaklaştırdı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, Kur'an-ı Kerim'in İngilizce baskısını yere atarak tekmeyle saldırdı.

TÜRKEVİ ÖNÜNDE KUR'AN-I KERİM'İ TEKMELEDİ

Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif saldırılar devam ediyor. İsveç ve Danimarka'nın ardından bir olay da ABD'de gerçekleşti. Yerel saatle 10.46'da Türkevi binasının ana girişinin önüne gelen bir kişi elinde tuttuğu kitabı yere atarak tekmelemeye başladı. Türkevi güvenlik görevlileri, hızla bina dışına çıkarak kimliği belirsiz kişiye müdahale etti, Türkevi binası önünden uzaklaştırdı.

NEW YORK POLİSİ BİLGİLENDİRİLDİ

Söz konusu kitabın Kuran'ı-Kerim'in İngilizce baskısı olduğu anlaşıldı. Olay hakkında New York Polis Departmanı (NYPD) ve Diplomatik Güvenlik Birimi (DSS) yetkililerine ulaşılarak bilgi verildiği kaydedildi.

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu Önünde Kur'an-ı Kerim Saldırısı

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sosyal medyaya yansıyan cep telefonu ile çekilmiş bir görüntüde, kimliği belirsiz kişinin Türkevi önünde elindeki kitabı yere attığı, daha sonra tekmeleyerek dikkat çekmeye çalıştığı anlaşılıyor.

KUR'AN-I KERİM'E YÖNELİK SALDIRILAR

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor. Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

POLİS KORUMASI EŞLİĞİNDE KUR'AN-I KERİM YAKTI

Stockholm'de yine Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde, 31 Temmuz ve 14 Temmuz'da İsveç Parlamentosu önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı. Momika, 24 Ağustos'ta da Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Momika'nın 3 Eylül'de Malmö kentinde, polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakması ve onu engellemeye çalışan 15 kişinin gözaltına alınması nedeniyle protestolar düzenlenmişti. İran asıllı Bahrami Marjan ise Stockholm'ün Angbybadet sahilinde 3 Ağustos'ta polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Yere atıp tekmeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı! Yere atıp tekmeledi - Son Dakika
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