Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üye belediye başkanları, Ümit Uysal'la bir araya geldi - Son Dakika

Meclis toplantısı için Antalya'da bulunan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üye belediyelerin başkanları, toplantıya ev sahipliği yapan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile makamında bir araya geldiler.

Muratpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde 36'ncı olağan meclis toplantısı için Antalya'da bir araya gelen birlik üyesi belediyelerin başkan ve başkan vekilleri, 2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması ödül törenin ardından Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette, Bursa Büyükşehir Belediye ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çankırı Belediye Başkanı Hakkı Esen, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yer aldı. Ziyaret sonrası Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Encümeni, Muratpaşa Belediyesi'nde toplandı.

Encümen toplantısının ardından Başkan Uysal, belediye başkanlarıyla birlikte, belediye fuayesinde 12'nci yüzyıl filozofu ve şairi Nizami Gecevi'nin doğumunun 880'inci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan keçe ve kaligrafi sergisinin açılışına katıldı. Başkan Uysal, açılışta, konuşma yapmak yerine sözleri Nizami Gencevi'ye ait Azeri halk sanatçısı Müslim Magomayev'in seslendirdiği 'Sensiz' isimli şarkıyı dinletmeyi tercih etti. Başkan Uysal, şarkının ardından konuk belediye başkanlarıyla birlikte sergiyi gezdi. Başkan Uysal, Birlik Başkanı Aktaş'la sergi anı defterini de imzaladı. - ANTALYA