Türkiye ve Almanya\'dan Çalışma ve Sosyal Politika Alanında Yeni İş Birliği Adımları

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ile Bakanlıkta düzenlenen 'Türkiye-Almanya Bakanlıklar Arası Ortak Çalışma Grubu 8'inci Toplantısı'na katıldı. Bakan Işıkhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin eşsiz yönlerinin olduğuna vurgu yaparak, "Bakanlıklarımız arasında 1960'lı yıllarda temelleri atılan ilişkilerimiz, bugün kapsamlı bir stratejik ortaklığa dönüşmüştür. 1984 yılında oluşturulan ve 2007 yılında imzalanan 'Ortak İrade Beyanı' ile kurumsal bir kimlik kazanan 'Ortak Çalışma Grubu'muzun ilişkilerimizde önemli bir yeri bulunmaktadır. Kurumsal hafızayı tazelemek ve geleceğe aktarmanın yanı sıra gündemdeki konuların ele alındığı Ortak Çalışma Grubu için teknik ekiplerimiz aylar süren hazırlıklarını tamamladılar. Biz de bugün Sayın Bakan ile bu toplantının açılışını yapmanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak üzere bir arada bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'İŞ BİRLİĞİMİZ DAHA ETKİN HALE GELECEK'

Bakan Işıkhan, gerçekleştirilen temasların çalışma ve sosyal politika alanındaki iş birliğini daha etkin hale getireceğine yürekten inandığına değinerek, "İki ülke bakanları olarak vatandaşlarımıza en yüksek faydayı sağlayacak politikaları birlikte geliştirme konusunda güçlü bir irade ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki iki gün boyunca nitelikli iş gücü, adil tedarik zincirleri, çocuk işçiliğiyle mücadele ve sosyal sigorta alanında yapay zeka uygulamaları gibi çağımızın önemli başlıklarını ele alacağız. Ortak Niyet Beyanı'nın, önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz iş birliğini çok daha somut bir çerçeveye oturtacağına inanıyorum. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumumuz ile Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu arasında imzalanacak protokol ile bu alanda önümüzdeki 5 yıllık sürecin hukuki altyapısını da güçlendirmiş olacağız. Bizler de bakanlar olarak, teknik heyetlerimizin yürüteceği bu görüşmelerin çıktılarını yakından takip edeceğiz" dedi.

Almanya ile ilişkilerin en güçlü boyutunu, sayıları 3,5 milyona ulaşan Türk toplumunun oluşturduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Bundan tam 65 yıl önce imzalanan 'İşgücü Anlaşması' ile başlayan Türk iş gücü göçü, aradan geçen zaman zarfında pek çok dönüşüm yaşayarak bugün dördüncü kuşağı konuştuğumuz bir noktaya gelmiştir. Vatandaşlarımızın bu süreçte iş dünyasından akademiye, siyasetten diplomasiye, ticaretten spora ve bilimden sanata kadar üstlendikleri rollerle ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Türk toplumunun Almanya'da toplumsal hayata eşit katılımını destekliyor ve Almanya'daki çifte vatandaşlık düzenlemesini bu yolda atılmış çok değerli bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, Almanya'nın, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu da belirterek, "Sayın Şansölye'nin geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği Ankara ziyareti kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, yıllık 50 milyar dolara ulaşan ikili ticari hacmimizi yakın vadede 60 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koymuştur" bilgisini paylaştı.

'ULUSLARARASI PLATFORMLARDA ORTAK HAREKET EDİYORUZ'

Türkiye-Almanya ilişkilerinin sadece ikili ilişkilerle sınırlı olmadığını ifade eden Bakan Işıkhan, "Başta G20 olmak üzere, ortak üyesi bulunduğumuz uluslararası platformlarda ortak çıkarlarımız doğrultusunda birlikte hareket ediyor, uluslararası gündeme birlikte katkı sunmaya çalışıyoruz. Bölgemizde ve dünyada yaşanan jeopolitik gelişmelerde, Türkiye'nin ve bilhassa Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstlendiği yapıcı rolün kıymetinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu bakımdan, Türkiye ile Almanya arasındaki köprülerin en güçlüsü olan toplumlarımız arasındaki ilişkileri ve etkileşimi artıracak çalışmaları birlikte sürdürmeye gayret edeceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının da bu amaca hizmet ettiğini vurgulamak isterim" değerlendirmelerinde bulundu.

Bakan Işıkhan, konuşmasının sonunda Ortak Çalışma Grubu toplantısının her 2 ülke için de verimli sonuçlar doğurmasını dileyip, emeği geçenlere teşekkür etti.

Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas ise Türkiye'yi ilk defa ziyaret ettiğini ve kendisine farklı kurumlardan kapsamlı bir heyetin eşlik ettiğini belirterek gösterilen ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti. İki bakanlık arasındaki kurumsal ilişkilerin ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bas, Almanya'daki Türk toplumunun önemli başarılara imza attığını ve çalışkanlıklarıyla öne çıktıklarını ifade etti. Bakanlıklar arasında sadece ikili değil ILO ve G20 gibi uluslararası platformlarda da iş birliği bulunduğunu belirten Bas, Ortak Çalışma Grubu 8'inci Toplantısı'nda tüm bu konuların ilgili uzmanlar tarafından kapsamlı şekilde ele alınacağını söyledi.

2 ANLAŞMA İMZALANDI

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Almanya Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Barbel Bas, 'Bakanlıklararası Çalışma ve Sosyal Politika Alanlarında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Ortak Niyet Beyanı'nı imzaladı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu arasında 'İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı', Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yunus Elitaş ve Alman Yasal Kaza Sigortası Kurumu Başkanı Dr. Stephan Fasshauer tarafından imza altına alındı.