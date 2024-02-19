Türkiye ve Azerbaycan arasında vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Azerbaycan arasında vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı

Türkiye ve Azerbaycan arasında vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında, Türkiye ve Azerbaycan arasında vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanlarında anlaşmalara imza atıldı. Anlaşmalar arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulması, veterinerlik alanında işbirliği anlaşması ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması bulunuyor.

19.02.2024 17:16
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Türkiye ile Azerbaycan arasında, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında, iki ülke arasında anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı Arasında Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Kurulmasına Dair Mutabakat Zaptı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev tarafından imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşmasını, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov imza attı.

Kaynak: AA

Tarım, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye ve Azerbaycan arasında vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında anlaşma imzalandı - Son Dakika

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