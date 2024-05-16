Türkiye ve Gürcistan arasında enerji alanında işbirliği mutabakatı imzalandı

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin huzurunda iki ülke arasında enerji alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başbakan Kobakhidze ile bir araya geldi.

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Kobakhidze'nin huzurunda Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı arasında "Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Zaptı, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gürcistan adına ise Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Levan Davitashvili imzaladı.