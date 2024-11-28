Türkiye ve Libya'dan 5+5 Askeri Komisyon Görüşmesi - Son Dakika
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Politika

Türkiye ve Libya'dan 5+5 Askeri Komisyon Görüşmesi

Türkiye ve Libya\'dan 5+5 Askeri Komisyon Görüşmesi

Türkiye, Libya heyetiyle 5+5 Ortak Askeri Komisyonu çerçevesinde görüşme gerçekleştirdi.

28.11.2024 14:24
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin daveti üzerine Libya heyeti ile '5+5 Ortak Askeri Komisyonu' çerçevesinde 28 Kasım'da Ankara'da bir görüşme gerçekleştirildiğini bildirdi. Görüşmede Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek ek adımların ele alındığı aktarıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Libya arasındaki tarihi dostluğun altı çizilmiş, milli birliğini sağlamış; barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunulmasının önemi vurgulanmıştır. Komisyonun güven artırıcı önlemler kapsamında yürüttüğü ve Libya'nın istikrarına katkılar sağlayan memnuniyet verici çalışmaları takdirle karşılanmıştır. Doğu-batı arasında müşterek faaliyetlerin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunulmuştur. Bu aşamada müşterek faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik her türlü desteği vermeye ve katkı sağlamaya devam edeceğimizi teyit ettik. Nihai amacımız tüm kurumları ile birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır. Bu vesileyle 5+5 Ortak Askeri Komisyonu'nu Türkiye'de ağırlamaktan duyulan memnuniyet Libyalı muhataplarımız nezdinde teyit edilmiştir. Bu kapsamda birleşik Libya anlayışı zemininde desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Bakanlığımızda gerçekleşen görüşme sonrası 5+5 Ortak Askeri Komisyonu, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler tarafından da kabul edilmiştir. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer almıştır" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye ve Libya'dan 5+5 Askeri Komisyon Görüşmesi - Son Dakika

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