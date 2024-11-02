\'Türkiye Yüzyılı\' Hedeflerinden Geri Dönmeyeceğiz

Politika

'BİZİ HİÇBİR GÜÇ 'TÜRKİYE YÜZYILI' HEDEFLERİNDEN GERİ DÖNDÜREMEYECEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niğde'de Bor Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Uraloğlu, şehit Ömer Halisdemir'in aziz, pak, temiz hatıralarını hafızalarına nakşettiklerini, geride bıraktığı emanetleri, kardeş, evlat, ana, baba bildiklerini belirterek, "Onun ülkesine olan hesapsız sevgisi, ülkemiz üzerine hesap yapanların hesabını bozdu ve bugün 15 Temmuz'un ne anlama geldiğini çok çok daha iyi anlıyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek isteyen dış güçlerin entrikalarını ve hamlelerini geçen hafta savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ'a yapılan alçak saldırıyla bir kez daha gördük ama şehidimizin memleketi Bor'dan bir kez daha duyuralım ki hem kiralık katil sürüsü terör örgütleri hem de onların ağa babaları duysunlar ki bizi hiçbir güç, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerinden geri döndüremeyecek. Aksine daha çok çalışacağız, inadına daha çok üreteceğiz, daha çok gayret edeceğiz" dedi.

'UZAYA UYDU FIRLATAN 10 ÜLKEDEN 1 TANESİYİZ'

Yollar, köprüler, tüneller, bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanlarının milletin desteğiyle inşa edildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Bakanlık olarak ülkeyi geleceğe taşıyacak projeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir-İstanbul, Kuzey Marmara ve Aydın- Denizli Otoyolu gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. Ankara-Niğde Otoyolu, 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre de bağlantı yollarıyla beraber 330 kilometrelik yolu bitirdik. Onu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizler yaptık, çok şükür. Bu yolu sadece 2,5 yıl gibi bir sürede gerçekleştirdik. Yine gurur abidemiz TÜRKSAT 6A'yı uzaya başarıyla fırlattık. Yüzde 81 yerlilik oranına sahip. Birçok özelliği var, onları saymayacağım ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Uzaya uydu fırlatan 10 ülkeden bir tanesiyiz, bunu Türk mühendislerimizle Türk teknisyenlerimizle ve Türk insanımızla yaptık. Tüm Türkiye genelinde olduğu gibi Niğde'nin ulaşım ağlarının gelişmesine de ayrı bir önem veriyoruz. Bir vefa ve sadakat hareketiyiz. Attığımız her adımda hem milletimizin desteğini yanımızda hissettik hem de bize verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalıştık. Yatırım, üretim, ihracat yoluyla ülkemizi büyütmek için var gücümüzle gayret ediyoruz" diye konuştu.