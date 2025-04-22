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Politika

Türkiye Yüzyılı'nda Demokrasi Vurgusu

Türkiye Yüzyılı\'nda Demokrasi Vurgusu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocukların eğlenceli etkinliklerle Türkiye'de demokrasiye sahip çıkmasını istedi.

22.04.2025 12:55
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Önümüzdeki yüzyılı Türkiye'de demokrasinin, milli iradenin egemen olduğu yüzyıl olarak tanımlamak istiyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Meclis'te, "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" açılış programı kapsamında düzenlenen "7 Bölge 7 Eser 23 Nisan Konseri"ne katıldı.

Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı'nın da yer aldığı programa, milletvekilleri, çocuklar ve öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

Programda, "23 Nisan İçin Hadi Bir Şarkı Yazalım" projesi kapsamında 7 coğrafi bölgeden temsilen belirlenen şarkılar, çocuklar tarafından seslendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, programda yaptığı konuşmada, çocuklarla bir arada olmanın kendilerini gururlandırdığını belirterek, çocuklara "Gülün, eğlenin, coşun, bugünün tadını çıkarın." tavsiyesinde bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Bak, "Sizleri seviyoruz. Sporla olun, spordan uzak kalmayın. İçinizden şampiyonlar çıkacak, spora devam. İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkenin çocuklarısınız. Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, teknolojisiyle, sporuyla beraber güzel bir gençlik istiyoruz, geleceğimizi istiyoruz." diye konuştu.

"Bu haftayı okullarımızda 'ulusal egemenlik' temalı etkinliklerle geçireceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Tekin ise konserde, çocukların seslendirdiği şarkılardaki ortak ifadelerin "gezelim, coşalım, oynayalım" olduğunu vurgulayarak, çocuklara gezebilecekleri, eğlenebilecekleri güzel ortamların sunulması gerektiğini ifade etti.

Şarkılardaki diğer bir ortak vurgunun da "egemenlik ilelebet bize emanet" ile "Milli irade ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk" olduğunu aktaran Tekin, bu cümlelerin önemine değindi.

Tekin, öğretmenlere çocukları sorumluluk sahibi olarak yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Çocukların, geleceğe, demokrasiye, devlete ve bayrağa sahip çıkacak nesiller olarak yetişmesini arzu ettiklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta okullarımıza bir genelge göndererek bu haftanın okullarımızda 'ulusal egemenlik' temalı etkinliklerle geçirilmesini istedik. İnanıyorum ki haftanın sonunda okullarımızda yüzbinlerce etkinlik yapılmış olacak. Bu da bizim Bakanlık olarak önemli görevlerimizden bir tanesi. Bunu da çok önemsiyoruz. Önümüzdeki yüzyılı, Türkiye'de demokrasinin, milli iradenin egemen olduğu yüzyıl olarak tanımlamak istiyoruz. Demokrasimizin, milli irademizin 10 yılda bir darbelerle kesintiye uğradığı bir yüzyıl istemiyoruz. Önümüzdeki yüzyılın kesintisiz bir Türkiye demokrasisi ve milli irade yüzyılı olmasını istiyoruz."

Çocuklara "Bu hafta ne yapmak istiyorsunuz?" diye sorduklarını dile getiren Tekin, "23 Nisan için 81 ilden gelen küçük bir parlamento oluşturduk. Çocuklarımız bu parlamentoda 23 Nisan haftasında neler istediklerini bize anlattılar. Biz de Türkiye'nin her tarafında, 23 Nisan haftasında çocuklarımızın arzu ettiği bütün etkinlikleri hayata geçirecek bir perspektif oluşturduk. Demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkacak çocuklarımızın bizi yönlendirdiği şekilde bir etkinlik haftası organize ettik." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Türkiye Yüzyılı'nda Demokrasi Vurgusu - Son Dakika

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