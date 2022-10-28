"Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi bugün paylaşılacak! İşte içeriğe ilişkin detaylar - Son Dakika
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"Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi bugün paylaşılacak! İşte içeriğe ilişkin detaylar

28.10.2022 09:33

"Türkiye Yüzyılı" vizyon belgesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'da vatandaşlarla paylaşılacak. İşte vizyon belgesinin içeriğine ilişkin detaylar...

'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından saat 16.00'da Ankara'da vatandaşlarla paylaşılacak. Dev program öncesinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyon belgesinin içeriğinde neler olduğu da merak ediliyordu. Bu sorunun bir kısmı yanıt buldu. Buna göre muhalif gazetecilerin ve sosyal medya fenomenlerinin davet edildiği etkinlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birliktelik çağrısı yapılacak. Vizyon belgesinde, "Farklılıklarımız zenginliğimizdir. Farklılıklarımız gücümüzdür. Gelin biz bu farklılıklarımızla birlikte Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim" ifadeleri yer alıyor.

AYLARDIR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

100'üncü yaşına girmeye hazırlanan Türkiye Cumhuriyeti'ni kesintisiz 20 yıldır yöneten AK Parti, yeni yüzyılı şekillendirecek program, proje ve hedeflerle halkın karşısına çıkacak. Geride bırakılan 20 yılda ülkede ulaşımdan sağlığa, ekonomiden bilim ve teknolojiye, sanayiden tarıma, çevreden turizme birçok alanda önemli adımlar atan AK Parti iktidarı, "Türkiye Yüzyılı" ile Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına dair yeni vizyonunu ortaya koyacak.

AK Parti kurmayları, üzerinde aylardır çalışılan ve "ülkenin gelecek tasarımı" olarak niteledikleri "Türkiye Yüzyılı" lansmanının hazırlıklarını tamamladı. Vizyon belgesi niteliği taşıyan program, bugün Ankara Spor Salonu'nda vatandaşlarla paylaşılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEK KONUŞMACI OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek konuşmacı olacağı törende sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.

11 SİYASİ PARTİYE DAVET GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı" başlıklı konuşmasında din, dil, ırk, cinsiyet, inanç, düşünce farkı gözetmeden toplumun tüm katmanlarına "Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte kuralım" çağrısı yapacak. Cumhur İttifakı'nı oluşturan MHP ve BBP'nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi.

Programda, protokol düzeni olmayacak. Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri, il başkanları ve belediye başkanları salonun tribünlerinde davetlilerin arasında karışık oturacak. Davetli siyasi partilerin genel başkanları için ise tribünde özel bölüm ayrılacak.

LOGOSUNDA DA DERİN BİR ANLAM VAR

AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturulan logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldız ise ortak mirası temsil ediyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanıyor, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her biri Cumhuriyetin her bir yılını simgeliyor. Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisi kuruluyor.

2053 VİZYONUNUN İNŞASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye Yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak, inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

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