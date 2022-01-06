TURKOVAC aşısı yaptıran Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu - Son Dakika

Üniversiteli kız öğrencileri izleyerek mastürbasyon yapan sapık, kendini böyle savundu

MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğu anlara ait kareleri paylaştı.

"TÜM HALKIMIZI TURKOVAC OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Fotoğraflarla birlikte bir de mesaj yayınlayan Bahçeli, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Bahçeli'nin çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan destek geldi. Turkovac aşısı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, salgınla mücadelenin her safhasında verdiği koşulsuz destek için şahsım ve sağlık camiamız adına teşekkür ederim. Varlığını daima yanımızda hissettik. TURKOVAC ile her birimiz gurur duymalıyız." ifadesini kullandı.