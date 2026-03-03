Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı

Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı
03.03.2026 08:11
Tanju Özcan görevinden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı, irtikap suçundan tutuklanan Tanju Özcan'ı Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatılmıştı.

TANJU ÖZCAN DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer alıyordu.

İFADELER 2 GÜN SÜRDÜ

Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi, sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

TANJU ÖZCAN TUTUKLANDI

Bolu Adliyesi'ndeki savcılıkta ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can tutuklama talebiyle, Bolu Belediyesi yönetiminden ve bağlantılı kurum temsilcilerinden 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklandı. Ayrıca Bolsev Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız ev hapsi cezası aldı. Diğer 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından cezaevine sevk edilecek.

BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, irtikap suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İşte Bakanlığı açıklamasında "Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, Hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Esprilere artık içeride devam edersin üzerine yenilerini eklersin joker tip 17 16 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste 22 9 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    mazluma bak adam üç harfli marketlere çökmüş:) 7 0
  • Ali Levent Ali Levent :
    İrtikap suçu için şahsi menfaati olması lazım. Başkan, Belediyenin öğrencilere verdiği burs için üç harfli marketleri sıkıştırmış. Sonuç? Beraat. Tutuklu yattığı süre için hepimizin vergisinden tazminat alır. 17 9 Yanıtla
  • Recep Recep:
    hayırlısı 11 10 Yanıtla
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Bu hiç istisnasız bütün partilere uygulanırsa Türkiye adam olur ama sadece Özcan değil ki nerdeyse tüm kurumlarda var 10 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
