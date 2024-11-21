UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri

Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkartılan tutuklama emirlerinin uygulanmasının Roma Statüsü gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde olduğunu belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, UCM'nin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını değerlendirdi.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant'ın 8 Ekim 2023'ten 20 Mayıs 2024'e kadar işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduklarına dair makul gerekçeler bulunduğuna hükmettiğini vurgulayan Yüksel, "Kararda, her iki şüphelinin Gazze'deki sivil halka yönelik gıda, su, ilaç, yakıt ve elektrik gibi yaşamsal malzemelerin ulaştırılmasını kasıtlı olarak engellediği belirtildi." ifadesini kullandı.

Kararda, Netanyahu ve Gallant'ın sivil üst düzey yöneticiler olarak, Gazze'deki sivil halka yönelik kasıtlı saldırıların önlenmesi için gerekli önlemleri almadığına da yer verildiğine işaret eden Yüksel, şunları kaydetti:

"UCM'nin çıkardığı tutuklama emirlerinin uygulanması, Roma Statüsü'nün 86 ve 87. maddeleri gereğince taraf ülkelerin yükümlülüğünde bulunmaktadır. Statünün 89. maddesi uyarınca Netanyahu ve Gallant'ın UCM'ye taraf herhangi bir ülkeye seyahati durumunda o ülkenin yetkili makamlarının, kendilerini tutuklayıp Lahey'deki mahkemeye teslim etmesi gerekmektedir."