Üye Girişi
Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi - Son Dakika

Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi

18.01.2022 00:27
Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi

Sol partiler tarafından kurulmaya hazırlanan üçüncü ittifakta kurulmadan çatlak çıktı. EMEP ve SOL Parti'nin yetkilileri, Halk TV canlı yayınına bağlanarak, ilkesel uyuşmazlıklar sebebiyle ittifakta yer almayacaklarını belirtti.

Türk siyasetinde erken seçim tartışmalarının yanı sıra üçüncü ittifak konusundaki tartışmalar da devam ediyor. Millet ve Cumhur'dan sonra üçüncü ittifakın kim tarafından kurulacağı merak edilirken, HDP öncülüğündeki 9 partinin ittifakı kurmaya yaklaştığı belirtilmişti. Ancak ittifak içerisinde ismi geçen Emek ve Dayanışma Partisi ile SOL Parti, ittifakta yer almayacaklarını açıkladı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve SOL Parti Başkanlar Kurulu Önder İşleyen Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu oldu.

20 VEKİL TEKLİF EDİLDİ

Gün içerisinde yaptığı açıklama ile yarınki toplantıya katılmayacağını açıklayan SOL Parti, HDP ile görüştüklerini, Demirtaş'ın sola 20 vekil teklif ettiğini dile getirirken, kendilerinin HDP'ye bu toplantıya katılmayacaklarını önceden söylediğini ifade etti.

"VEKİLLİK KAZANIM SAĞLAMAZ"

Toplantıya ilişkin servis edilen haberi etik bulmadıklarını söyleyen İşleyen, "HDP bir tutum belgesi açıkladı, biz de buna dair görüşlerimizi aktardık. Tutum belgesi önümüzdeki dönemde yaşanacak restorasyona eklemlenmiş durumda, biz buna katılmıyoruz. Kapitalizmin yarattığı sorunlara değinmeyen, sınıf eksenli bir mücadeleye sahip olmayan, laiklik, anti-emperyalizm gibi başlıklarda net olmayan bir belge var" ifadelerini kullandı.

"PAZARLIK ÜZERİNDEN GÖRÜŞME DOĞRU DEĞİL"

İşleyen, milletvekili pazarlıkları üzerinden bir görüşme sürdürmenin doğru olmadığını söyledi. İşleyen, bu konuda Demirtaş'ın yaptığı açıklamanın etik olarak doğru olmadığına işaret ederken; "20 vekile talibiz" diyerek sürece başlandığında kazanılacak bir şey olmadığına söyleyerek bir kez daha HDP'nin çağrısıyla kurulması planlanan Demokrasi İttifakı'na katılmayacaklarını ifade etti.

"TOPLANTIYA KATILACAĞIZ ANCAK İTTİFAKTA OLMAYACAĞIZ"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ise yarın ki toplantıya katılacaklarını ancak kurulması öngörülen ittifakın bir parçası olmayacaklarını açıkladı. Okuyan, "Toplantıda kendi düşüncelerimizi paylaşacağız, diğer partileri dinleyeceğiz. Birbirimizi basın aracılığıyla değil, doğrudan dinlemek için katılacağız. Şunu düzeltmek isterim, ortada TKP'ye ya da bu toplantıya çağrılı güçlere yapılmış bir teklif yok, buna bir açıklık getirmek isterim. TİP tarafından yapılan teklif ise HDP'ye yapılmış bir teklif, diğer sola değil. Dolayısıyla ortada yarınki toplantıdan bir ittifak kararı çıkması söz konusu değil. HDP ya da diğer partiler ya da solda bir araya gelen kesimler, herkes kendi düşüncelerini paylaşacak" ifadelerini kullandı.

"SOLDA BAŞKA GELİŞMELER DE VAR"

Bunun tek girişim olmadığını, aylardır SOL Parti ve EMEP'le çalışmalar yürüttüklerini belirten Okuyan, "Solda başka gelişmeler de var, başka görüşmeler de yapılıyor. HDP bir ittifakın solla sınırlı olmaması konusunda çeşitli açıklamalar yaptı, buna saygı duyuyoruz. Önemli bazı ilkelerde anlaşmadan yapılacak ittifakın hayal kırıklığı olacağını düşünüyoruz. Biz EMEP ve SOL Parti ile ilkeler üzerinde görüştük. HDP ile görüştük, bizim farklı görüşlerimiz var dedik ama toplantıya gelir sizi ve diğer partileri dinleriz, herkes kendi çalışmalarını sürdürür demiş olduk" diye konuştu.

Okuyan, laiklik, sınıfsal bakış ve anti-emperyalizm ilkelerini esas aldıklarını, bu ilkelere samimi olarak katılanlarla birlikte yürüyeceklerini dile getirdi.

Millet ve Cumhur'a alternatif Halk İttifakı resmen kuruluyor! 9 parti bir araya gelecek
YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Şirin Payzın, Kemal Okuyan, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri 'Yokuz' dedi - Son Dakika


Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti         
00:27
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL Elektrikte kademeli fiyat tarifenin detayları: 150 kWh'ye kadar 1,37 TL, 150 kWh üzeri ise 2,06 TL         
16:16
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti! O kişi İzzet Yıldızhan mı? Alişan "Zor günümde benden parasını istedi" demişti!         
15:04
Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu Hastanedeki tecavüz olayı böyle ortaya çıkmış! Uyandığında iç çamaşırları yoktu         
14:58
Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar Arka Sokaklar'dan ayrılan Onur Bay ve Yüsra Geyik'ten samimi pozlar         
12:17
O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında! O Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan ismi! Kendisi 39, kolları 12 yaşında!         
11:32
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
00:27 Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi
00:26 Satırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
00:12 Afganistan'da 5.6'lık depremde can kaybı 26'ya yükseldi
00:08 Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! O kulüp, Attila Szalai için devrede
00:02 Ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın bekaret itirafı: Annem ve babamın yatağında oldu
23:34 Nisa Bölükbaşı Survivor All Star'a gelecek mi?
23:06 İbrahim Erkal'ın vasiyetinden Demet Akalın çıktı!
22:47 Meteoroloji'den 19 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı
22:38 FIFA Yılın Futbolcusu ödülünün sahibi Robert Lewandowski oldu
22:36 Ali Babacan sosyal medyadan attığı tweetle Sezen Aksu'ya destek çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 00:38:29. #1.13#
SON DAKİKA: Üçüncü ittifak kurulmadan çatladı! Canlı yayına bağlanan parti yetkilileri "Yokuz" dedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement