İstanbul Valisi Gül, Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin konuştu - Son Dakika
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İstanbul Valisi Gül, Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin konuştu

12.06.2023 14:01

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli personellere dağıtıldığı iddia edilen yemeğin fotoğrafları sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İnternete düşen görüntülerde polislere bir ekmeğin içinde iki dilim kaşar peynirden oluşan sandviçin verildiği öne sürülürken, İstanbul Valisi Davut Gül ise görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

10 Haziran akşamı İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçında görevli olan personellere dağıtıldığı iddia edilen yemeğin fotoğrafları sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İstanbul Valisi'nden Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin açıklama

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF TARTIŞMA YARATTI

İnternete düşen görüntülerde polislere bir ekmeğin içinde iki dilim kaşar peynirden oluşan sandviçin verildiği öne sürülürken, söz konusu haberlere yanıt ise İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi.

İstanbul Valisi'nden Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin açıklama

İSTANBUL VALİSİ GÜL: GÖRÜNTÜLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Twitter hesabından final maçında görev yapan personellere dağıtılan kumanyalara ilişkin fotoğrafları paylaşan Vali Gül, "10.06.2023 tarihinde ilimizde gerçekleştirilen UEFA şampiyonlar ligi final maçında görevli personellerimizin kumanyaları ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır. İki öğün halinde dağıtımı yapılan kumanyalarımız görseldeki gibidir" ifadelerini kullandı.

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Davut Gül, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İstanbul Valisi Gül, Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin konuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Valisi Gül, Devler Ligi finalinde görevli personele dağıtıldığı iddia edilen kumanyaya ilişkin konuştu - Son Dakika
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