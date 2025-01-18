Uğur İbrahim Altay'dan Ateşkes Anlaşmasına Destek Mesajı - Son Dakika
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Politika

Uğur İbrahim Altay'dan Ateşkes Anlaşmasına Destek Mesajı

Uğur İbrahim Altay\'dan Ateşkes Anlaşmasına Destek Mesajı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hamas ile İsrail arasında resmileşen ateşkes anlaşmasını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını ifade etti ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı vermek için ön saflarda olacaklarını belirtti.

18.01.2025 14:26  Güncelleme: 14:29
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UCLG, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hamas ile İsrail arasında resmileşen ateşkes anlaşmasını büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirterek, " Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç katliamlarına imza atan İsrail, kahraman Gazze halkına diz çöktüremedi. Gazzeli kardeşlerimiz, yüreklerindeki imanla kutlu bir zafere imza attı. Gazze'nin yeniden inşasına da en büyük katkıyı vermek için en ön saflarda yerimizi alacağız" dedi.

UCLG, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin resmi olarak yürürlüğe girmesiyle ilgili bir mesaj yayımladı. Başkan Altay'ın mesajı şöyle: "Hamas ile İsrail arasında gerçekleşen ateşkes anlaşmasını büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. BAAS rejiminin yıkılmasıyla Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasının ardından, Gazze'deki bu gelişmeden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç katliamlarına imza atan İsrail, kahraman Gazze halkına diz çöktüremedi. Türlü katliamlara ve acılara maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz, yüreklerinden imanla kutlu bir zafere imza attı. Netanyahu ve İsrail yönetimi, çoluk çocuk demeden on binlerce masum insanı hayattan koparmış, 2 milyondan fazla Gazzeli'yi evinden etmiş ve asırlarca hafızalardan silinmeyecek bir utanç vesikası olmuştur. Gazze halkının özgürlüğü için ve davası için ortaya koyduğu bu şanlı mücadele nasıl gururla hatırlanacaksa, İsrail'in geride bıraktığı korkunç acılar, yıkım ve gözyaşı da utançla hatırlanmaya devam edecektir. Bunun yanında bu katliama göz yuman, destek veren ülke ve iktidarlar da tarihin kara sayfalarında silinmemek üzere yerini alacaktır. Başta UCLG olmak üzere başkanlığını yürüttüğüm tüm teşkilatlarda nasıl Filistin'in haklı davasına omuz vermişsek, bundan sonra da Gazze'nin yeniden inşasına en büyük katkıyı vermek için en ön saflarda yerimizi alacağız. Bu vesileyle başta İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar başta olmak üzere, evvelden bugüne Filistin davası ve özgürlüğü uğruna mücadele ederken şehadete eren tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Ateşkes anlaşmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Uğur İbrahim Altay'dan Ateşkes Anlaşmasına Destek Mesajı - Son Dakika

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