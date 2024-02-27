Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Arnavutluk\'u ziyaret edecek

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yarın gerçekleştirilecek Ukrayna Zirvesi'ne katılması beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ilk kez Arnavutluk'u ziyaret edecek.
Arnavutluk'un başkenti Tiran, yarın Ukrayna Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de ilk kez Arnavutluk'u ziyaret ederek zirveye katılacak. Zelenskiy'nin bu ziyaret çerçevesinde Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla gibi devletin üst düzey yöneticileriyle görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin akşam saatlerinde Arnavutluk'taki Uluslararası Rinas Havalimanı'na ulaşması beklenirken, kentte güvenlik de üst seviyelere çıkarıldı. Bin 500'den fazla polis zirve boyunca güvenliğini sağlayacak. Zelenskiy'nin yanı sıra Brüksel'den üst düzey yöneticilerin, Batı Balkan ve Güneydoğu Avrupa liderlerinin yer alacağı zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılması bekleniyor. Kongreler Sarayı'nda Zelenskiy'i karşılama töreniyle başlayacak zirvenin sonunda Başbakan Rama ile Zelenskiy'nin ortak basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.
Bir gün arayla ikinci zirve
Tiran, Ukrayna Zirvesi'nden bir gün sonra ise Batı Balkanlar Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Batı Balkanlar Zirvesi'ne Batı Balkan bölgesinden 6 ülkenin liderleri katılacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi ve farklı ülke liderlerinin de katılması öngörülen zirvede, Batı Balkanlarla ilgili ekonomik gelişim planı ve Avrupa entegrasyon süreci gibi konuların ele alınması bekleniyor. Zirvede Avrupa Komisyonu'nun söz konusu ülkelere 6 milyar euro değerinde hibe ve kredi verilmesini içeren Büyüme Planı'nın ele alınması bekleniyor.
Arnavutluk Cumhurbaşkanından destek mesajları
Ukrayna Zirvesi'nden 3 gün önce, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj'ın savaşın ikinci yıl dönümünde Ukrayna'ya yönelik destek mesajının ardından Zelenskiy, "Samimi sözleriniz ve Ukrayna'ya karşı sarsılmaz desteğiniz için teşekkürler. Arnavutluk'un desteğini takdir ediyoruz ve hem ülkelerimiz hem de bir bütün olarak Avrupa için barışçıl bir Avrupa geleceği sağlamayı dört sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - TİRAN
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