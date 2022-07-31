Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'dan Fenerbahçe açıklaması

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Bodnar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'da dehşet verici bir savaş olduğunu belirterek, "Rusya düşman, Putin katildir. Türkiye dost, futbol tutku, Fenerbahçe güçlü takımdır. Yanlış anlaşılmaları diyalog yolu ile düzeltiyoruz. Mektup ve açıklaması için Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. Burada noktalıyoruz ve Rus propagandasının istifade etmesine müsaade etmiyoruz" dedi. - ANKARA