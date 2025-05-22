Ukrayna ve Rusya'dan Esir Takası

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'daki görüşmenin ardından Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı olarak biner kişilik esir takası yapılacağını belirterek, Rusya tarafından sunulan esir listesinin incelemeye başladıklarını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 16 Mayıs'ta İstanbul'daki görüşmenin ardından Rusya-Ukrayna arasında karşılıklı olarak biner kişilik esir takası yapılacağını belirtti. Zelenskiy, "Esir takasına hazırlık konusunda bir toplantı gerçekleştirdim. Rus esaretindeki bin insanımızın serbest bırakılması anlaşması, Türkiye'deki toplantının belki de tek somut sonucuydu. Bunu sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Rusya'nın kendilerine esir listesi sunduğunu ifade eden Zelenskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un takas sürecinin başında olduğunu aktararak, Ukrayna güvenlik ve istihbarat servisleri ile parlamentonun da sürece dahil olduğunu ifade etti. Zelenskiy, "Rus tarafının sunduğu listede yer alan her bir kişi için ayrıntıları netleştiriyoruz. Tüm insanlarımızı Rus esaretinden kurtarmak Ukrayna'nın temel hedeflerinden biridir. Bu çabaya katkıda bulunan herkese minnettarım" dedi. - KİEV