Üye Girişi
"Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ulaşımını engelliyor" - Son Dakika

"Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ulaşımını engelliyor"

28.09.2021 13:56

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, geçtiğimiz hafta Ulaşım A.Ş. tarafından ücret tarifesinde yapılan zamlarla ilgili açıklama yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, geçtiğimiz hafta Ulaşım A.Ş. tarafından ücret tarifesinde yapılan zamlarla ilgili açıklama yaptı. Yücel, açıklamasında öğrencilerin aldıkları bursun büyük kısmını ulaşıma yatıracaklarını söyleyerek, "Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ulaşımını engelliyor" dedi.

Yapılan zamlarla kırsaldaki vatandaşların şehre ulaşmasında sorunlar yaşadığını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, "Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilk seçim sonrası 2019'dan sonra gündemimizde Ulaşım A.Ş.'nin zararlarını gidermek için sermaye arttırımı vardı. O gün de belediye meclisinde biz bu konuyu gündeme getirmiştik. Seçim döneminde zamları ötelediler, bugün de bunu vatandaşın otobüs ulaşımını zarar olarak Ulaşım A.Ş.'ye yazdılar. Biz de belediye meclisinde bu zararı kapatmak için sermaye arttırımına gidiyoruz demiştik. Bunu anlatırken seçim döneminde neden yapılmadı? Çünkü vatandaşa şirin görünmek istediler. Vatandaş ulaşım fiyatlarına baktığı zaman oy verecek demişlerdi ve öyle de oldu. Geldiğimiz bugün itibariyle biz belediye meclis kürsülerinden bağırıp, bunları defalarca gündeme getirdik. Dedik ki kırsal bölgelerde vatandaşlarımızın yaşaması için, ulaşımın çok uygun fiyatlı olması lazım. İlçelerden Kayseri'ye ulaşım olabildiğince uygun olmalıydı. Bununla ilgili de zaten bir önceki belediye başkanının bir projesi vardı. Sarıoğlan'dan Yeşilhisar'a kadar banliyö hattı kuracaktı. Bunu da biz o dönemde desteklemiştik ve geldiğimiz günler itibari ile bu hafta kırsaldan şehre ulaşıma yüzde 25 zam yapıldı. Hükümet bir karar alıyor ve kırsal bölgeleri belirleyin buraya avantaj sağlayın diyor. Bizim kırsalımız yok deniliyor ve bir de ulaşıma zam yapılıyor. Kırsalda insanlar niye kalsınlar? Fabrika da yok. Orada oturan vatandaşlar şehir merkezine bir işletmeye gelecekse bunun fiyatının en uygun şartlarda olması gerekli ki vatandaş buradan akşam işini bitirince Bünyan'a, Yeşilhisar'a, Develi'ye ulaşabilmeli. 30-40 kilometre buralar. Buralar için ulaşımı olabildiğince uygun fiyatlar yapılması gerekirken, seçim döneminde yapılmadı. Seçimden sonra kırsaldaki insanlarımıza yüzde 25 zam yapılıyor" dedi.

"Öğrenciler burslarını ulaşıma verecek"

Özellikle üniversite okumak için gelen öğrencilerin aldıkları bursların büyük kısmını sadece ulaşıma vereceklerini söyleyen Kazım Yücel, "Ekmek fiyatlarına yine zam yapılıyor. Elektrik ve sudaki artışları artık konuşmuyoruz. Bunlar bugünün enflasyon ortamında tabi ki olmalı. Hükümet politikaları ile yerel politikaların tutmadığı da ortada olan bir gerçek. Dolayısıyla bize Ulaşım A.Ş. ve BEF'in zararı olarak önümüze getirip vatandaşın cebinden almak yerine, gerçekleri halkla karşı karşıya getirerek bu zamları yapmaları lazım. Bugün geldiğimiz gün itibari ile iç ulaşımda zam yapılmayacak gibi bir algı verildi ama tam da öğrencilerin şehrimize geldiği, yurt bulamadığı, ev bulamadığı, ne kadar abartırsanız abartın kimse sokakta kalmayacak derseniz deyin bugün yurtlarda yerin olmadığı bir Türkiye, Kayseri gerçeğini herkes konuşurken, öğrenciler yurt bulamadığı yerde bir de ikinci darbeyi yiyorlar. Ulaşımda 1.90 TL ücret oluyor. Öğrenci bu şehre neden gelsin? Bu şehri neden tercih etsin? Devletin ve vakıfların verdiği 640 TL bursu, bugün bir öğrenci en asgari şartta bir ayda 120 TL ulaşımda kullanacak. Gençlerin bazen merkeze gelip gittiklerini de düşünürseniz, 250 TL'sini ulaşıma verdiği bir şehirde niye üniversitesini tercih etsin? Bunların hepsinin iyi hesap edilmesi lazım. Şehre üniversite getirdik demekle olmuyor. 40 kilometre uzaktan vatandaşımızı şehrimize taşıyamıyoruz ama Afganistan'dan gelen insanlar sınırları dahi tanımadan geçiyor ve geldiğimiz yerde de Afgan, Suriyeli mülteciler şehrimizde birinci sınıf insan hizmetlerini alıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Fiyat mukayesesi yapılması yanlış"

Kazım Yücel, diğer büyükşehirlerdeki fiyat tarifesi ile kıyaslamanın mesafe farkından dolayı yanlış olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ulaşımda başka şehirler bizimle mukayese ediliyor. Örnek veriyorum İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirler bunlar. İstanbul'daki bir bölgeden bir bölgeye ulaşımın fiyatı ile Kayseri'deki fiyatın arasındaki yüzde 40 olan farkın olduğu hesabına kimse girmesin. İstanbul'da Beylikdüzü'nden şehir merkezine gelinecek rakamla Kayseri'nin İldem'inden şehir merkezine gelecek fiyatın yüzde 40 farkı denilmesini de yadırgıyorum ve hoş karşılamıyorum. Birisi 40-50 kilometreden geldiği fiyatı, diğeri de burada 10 kilometreden şehir merkezine geldiği fiyatı mukayese ediyor. İki şehrin arasındaki farkı yüzde 40 değil, 2 katı da olsa Kayseri yine pahalı kalıyor"

"Mesafe fiyat farkları getirilmeli"

Kayseri'de mesafeye göre fiyat belirlenmesini ve indi-bindi ücreti gibi bütün mesafelerin aynı fiyata gidilmemesi gerektiğini söyleyen Yücel, "İstanbul'la Ankara'yla fiyatların mukayese edilmesi bırakılmalı ve Kayseri Meydanı'nda binilen vasıtadan Fuzuli'de iniliyorsa fiyatları farklı, Kümbet'te farklı, Beyazşehir'de farklı olmalı. Maksimum fiyat 3.60 olmalı. Bu şehirde artık eski dolmuş yolcuları gibi indi-bindi fiyatlarına götürdüler ulaşımı. Ulaşımda 1 kilometre ile 10 kilometre aynı tutulur hale geldi. Bu şehirde indi-bindi fiyatları olmamalı. Eğer gerçekten dünya literatüründeki Ulaşım A.Ş. ile istişarelilerse çok net görecekler ki bütün dünyada bütün fiyatlar ayrıdır. Bu şehirde de maksimum ücret 3.60 olmalı" dedi. - KAYSERİ

Türk Lirası, Yeşilhisar, İstanbul, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ulaşımını engelliyor' - Son Dakika


Son Dakika

Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor 13:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar 13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek 13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak 12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti 12:01 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti Bakan Soylu, Erdoğan'ın 11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 10:52 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış 10:44 Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış

Son Dakika Haberleri
13:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor
13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar
13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor
13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek
12:59 Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
12:06 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
12:00 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
11:56 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
11:50 Altaylı Kappel, "Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" açıklamasından sonra özür videosu paylaştı: Sözlerimi çarpıttılar
Silindir aracı yokuş aşağı kaydı, 1 işçi hayatını kaybetti Silindir aracı yokuş aşağı kaydı, 1 işçi hayatını kaybetti         
13:57
Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı         
13:50
ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor         
13:33
Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı         
12:59
PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti         
12:07
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı Bir yufkacı vakası daha! 24 yıllık eşi, Yufkacı Nejla'ya kaçtı         
11:30
Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
10:47
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu         
09:08
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 14:01:20. #1.13#
SON DAKİKA: "Ulaşımdaki zamlar kırsaldaki vatandaşın şehre ulaşımını engelliyor" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement