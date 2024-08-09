Ulaştırma Bakanı: Hem Mersin\'de Hem Adana\'da Yeni Liman Projeleri Devam Ediyor

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hem Mersin'de, hem Adana'da yeni konteyner veya dökme yük liman projelerimiz devam ediyor" dedi.

Bakan Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ana Konteyner Limanı'nın Adana'yı yoksa Mersin'e mi yapılacağıyla ilgili soruyu cevaplayan Uraloğlu, "Birbirine komşu olan iki ilde bazen farklı şekillerle tatlı rekabet, bazen birbirini eleştiri olabilir. Bazı konularda bazı haksızlıklara uğranıldığı söylenebilir. Baktığınızda bunlar doğru da olabilir. Ama kamu görevlileri olarak, siyasetçiler olarak, illerin yönetimi, ülkenin yönetimindeki kişiler olarak gerçekten kimseye bir haksızlık edilmesi gibi asla bir düşüncemiz olamaz. ve bu şekildeki düşüncelere de prim verme ihtimalimiz olamaz. Bunu çok net söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

"Biz sadece bugünü planlamıyoruz"

Ana konteyner Limanı'nın geçmişte de çokça gündem olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'de 217 liman var. Halihazırdaki kapasite kullanma oranımız yüzde 48. Yani şu anda taşınan yükler iki katına çıksa bile Türkiye'de buna bir kapasite var demektir. Ama nasıl bir problem var? Şöyle bir problem var. İşte A noktasındaki limanın kapasitesi yüzde 100, ama bir B noktasındaki limanın kapasitesi yüzde 25. Dolayısıyla bu anlamda tam bir dengeli dağılım yok. O zaman bu ne demektir? Bazı yerlerde yeni limanlara, yeni tesislere ihtiyacımız olacak demektir. Aynı şekilde mevcut tesislerin de büyütülmesine ihtiyacımız olacak demektir. Dolayısıyla bu noktada da hem Mersin'de, hem Adana'da ki bakın Mersin'de mesela ülkemizin en büyük limanlarından biri var. Hem Mersin'de, hem Adana'da yeni konteyner veya dökme yük ki bunları genelde karma yapıyoruz, liman projelerimiz devam ediyor. Biz sadece bugünü planlamıyoruz. Bizim bir kalkınma yolu koridorumuz var. O kalkınma yolu koridorundan çok ciddi bir yük düşünüyoruz. Biz İskenderun'da Dörtyol Hassa tarafında 19 kilometre demir yolu düşünüyoruz. ve kara yolu düşünüyoruz. Aynı zamanda yani Akdeniz Havzası'nda şu andaki kapasite zaten yeterli değil ama geleceği planlama adına bize bir tane, iki tane liman bile yetmeyecek. Onun için her ikisine de devam ediyoruz. Bundan çok net emin olabilirsiniz.

"Nihai hedefte herkesin karına olacak şeyleri yapma gayreti içerisindeyiz"

Mersin Kumkuyu-Tırtar bölgesi otoyol bağlantısı noktasında "halkın tepkili olduğu, bu güzergahta bir değişiklik, yeni bir düzenleme söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soruya Uraloğlu, "Kumkuyu Tıtar Bölgesindeki otoyol bağlantısında biz projeleri yaparken ki ben genel müdürlüğüm sırasında da bu bölge ile çok net bir şekilde ilgilenmiştim. Arkadaşlarımız ilgilendi. Sonuçta bu projeler kul yapısıdır. Yani dün öyle düşündük. Bugün farklı düşünmemiz gerekiyorsa biz o farklı düşünme penceresinden çok net bakabiliriz. Vatandaşımıza rağmen bir noktada olmamız söz konusu değil. Biz niye öyle düşündüğümüzü onlara anlatıyoruz, anlatacağız. Onlar niye farklı düşündüğünü bize anlatacaklar. Sahada bir keşif yapacağız. Ondan sonra buradaki nihai kararımızı vereceğiz. Ama ben çok net olarak şunu söyleyeyim. Biz şunu yaşadık; şimdiye kadar yapılmış olan hiçbir otoyol bağlantısının iptaliyle ilgili ki bu projeden bahsetmiyorum. Bize talep gelmemiştir. Ama yapılmamış olan onlarca, yüzlerce bağlantıyla ilgili talep gelmeye devam etmektedir. Belki ilk etapta ilk zamanda bazılarımız mağdur olabiliriz ama nihai hedefte herkesin karına olacak şeyleri yapma gayreti içerisindeyiz" diyerek cevap verdi.

"Adana Havalimanı kapanacak mı?"

Bir gazetecinin "Adana Havalimanı kapanacak mı?" şeklindeki sorusunu da yanıtlayan Uraloğlu, depremde devre dışı kalan ve eleştirilen Hatay Havalimanı'nı gerekli önlemleri alıp yine aynı yere yaptıklarını belirterek, gerekçelerini anlattı.

"Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bugünün Türkiye'sine yakışır şartlarımız var mı?" diye soran Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Terminalinden tutun eskisini siz ben daha iyi biliyorsunuz. Sivil uçuşlara nasıl açıldığını daha iyi biliyorsunuz. Yani gerçekten artık bizim insanımıza yakışan bir ortam yok orada. Mevcut yer daha iyi geliştirebilir miydi? Ama oradaki yerleşimde bakın egzoz emisyonu noktasında bütün Adanalıların üzerinde çok net onlarca günde, yüzlerce uçağın uçtuğu egzoz emisyonu var, gürültü rahatsızlığı var. Biz sadece Adana'yı, Mersin'i, Osmaniye Niğde'yi düşünmüyoruz. Biz bütün bölgeyi düşünüyoruz. Yani bugün burada Çukurova Havalimanı'nda gerçekten bölgesel yetmedi, uluslararası bir havalimanı olması noktasında ortaya bir irade koyduk. Onun için biz burada doğrusunu yapma gayreti içerisinde oluyoruz. Şakirpaşa Havalimanı hali hazırda orada bizim bir özel firmanın eğitim uçuşları için kullanılıyor. Acil durumda yangınlarda halen kullanılıyor. Türk Hava Yolları'yla konuştuk. Türk Hava Yolları bir Eğitim Akademisi açıyor orada. ve ilk etapta yanlış hatırlamıyorsam 12 uçakla eğitimlere başlayacak. ve yeni ambulans uçaklar, İHA, SİHA, yani duruma göre belki yedek meydan; bu noktada biz Şakirpaşa Havalimanı'nın kesinlikle kapatmayacağız. Ama elbette burası olduktan sonra oranın işlevi mutlaka bu dediğim kapsamda ancak olabilir. Çünkü başkasına çok müsaade etmiyor." - MERSİN