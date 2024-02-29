Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İzmir\'in yeni çevre yolunu hızlandırmayı planlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'in yeni bir çevre yoluna ihtiyacı olduğunu belirterek, "İnşallah biz 31 Mart'tan sonra bu projeyi hızlandırıp hayata geçireceğiz." dedi.
Bakan Uraloğlu, İzmir'deki temasları kapsamında Buca ilçesinde Forbes Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, 31 Mart'ta partisinin adaylarına destek istedi.
Daha sonra AK Parti Buca İlçe Başkanlığının aynı cadde üzerindeki Buca Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katılan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, ulaştırma, altyapı ve haberleşme işlerini, belediyeciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiklerini söyledi.
Şehrin bütün ihtiyaçlarının karşılanmasında, sorunlarının çözülmesinde mutlaka bakanlıklarla büyükşehir ve ilçe belediyelerinin ahenk içinde olması gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, şunları ifade etti:
"İzmir çevre yolunu yaptık bitirdik. Artık yeni bir çevre yoluna ihtiyaç var. İnşallah biz 31 Mart'tan sonra bu projeyi hızlandırıp hayata geçireceğiz. Buca'nın bana bahsettikleri otoyola bağlantı konusu var. Nasıl yaparız konuşacağız ve onu da hayata geçireceğiz. Ulaşım, iletişimle ilgili bir ihtiyaç varsa biz orada olacağız."
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da seçimlerde Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.
CHP'li belediyeleri eleştiren İnan, "İzmir Büyükşehir Belediyesini 25 yıldır CHP'nin belediyecilik anlayışı yönetiyor. Sizlere soruyorum; Buca'ya tek bir kalem icraat yaptıklarını gördünüz mü? Gençler için bir icraat yaptıklarını gördünüz mü? Belediyecilik AK Parti'nin işi." diye konuştu.
AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Adnan Öztekin de daha yeşil, güzel, yaşanabilir bir Buca için yorulmadan, usanmadan çalışacaklarını söyledi.
Bakan Uraloğlu, daha sonra AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve partililerle Alsancak Gar'da bir araya geldi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık İzmir Bölge Müdürlüğü'nde incelemelerde bulunan Uraloğlu, bölgedeki projelere ilişkin bilgi aldı.
"Sonuna kadar size hizmet edeceğiz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin Balçova Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret etti.
Burada toplanan vatandaşlara hitap eden Uraloğlu, Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.
Uraloğlu, "Bize bir defa fırsat verin ya. Yani Erol abimize (Balçova Belediye Başkan adayı Erol Eroğlu) bir fırsat verin. Deneyin bizi. Memnun kalmasanız yine karar sizindir. Bütün komşularınıza bunu söyleyin. Bizim size sözümüz şu olsun; Biz Balçova'nın, İzmir'in dertleriyle şimdiye kadar dertlendik. Biz diyoruz ki bizim derdimizi biraz daha artırın. Biz de sonuna kadar size hizmet edeceğiz." dedi.
AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de birer konuşma yaptı.
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