Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adana'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2023'ün planlarını ve hedeflerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Artık bundan sonra 2053 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. 2053 yılına kadar tam 198 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını da planladık." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, MHP Adana İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Bünyamin Avcı ile basına kapalı görüştü.

Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti İl Başkanlığına geçen Karaismailoğlu, partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, Türkiye'de son 20 senedir yeni bir çağı yaşadıklarını, bütün sektörlerde olduğu gibi kendi sorumluluk alanları ulaştırmada da akla hayale gelmeyecek bütün işleri bir bir yerine getirdiklerini söyledi.

Ne söz verdilerse yerine getirdiklerini, bazılarının hayal bile edemediği işleri bitirdiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Güçlü büyük Türkiye, dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip bir Türkiye olmak için öncelikle altyapıyı geliştirmemiz gerekiyordu. O yüzden bizim ilk yıllarda başladığımız gibi kara yolu altyapısını geliştirmek için büyük bir seferberlik ilan ettik. AK Parti'nin ilk yıllarında 'Türkiye genelinde 15 bin kilometre bölünmüş yol yapacağız.' dendiğinde 'Bunlar hayal satıyorlar. Bunlar bunu yapamazlar.' deyip gülenler vardır. Bugüne geldiğimizde tam 28 bin 650 kilometre bölünmüş yol yaptık." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde 20 yıl önce 8 milyon olan araç sayısının şu anda 25 milyona ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, "CHP zihniyetleri olsaydı onların işi zaten hiçbir iş yapmamak. Siz 8 milyon aracın hareket ettiği bir ortamı 25 milyona göre tasarlamadığınız zaman sıkışıp kalırdınız, hareket edemezdiniz. Malum bu zihniyetin zaten belediyedeki çalışmalarını, belediyelerindeki bu akıl almaz işlerini ve iş beceriksizliklerini zaten izlemekteyiz. Adana da bunlardan bir tanesi." dedi.

"Adanalılar ne diyorsa Adana Havalimanı da o şekilde olacaktır"

Karaismailoğlu, kara, hava ve demir yolu altyapısına ilişkin bilgi vererek, hızlı tren çalışmalarını anlattı.

Havalimanı sayısının 57'ye çıktığını dile getiren Karaismailoğlu, "Hayatlarında hiç milletin hayrına iş yapmamış olanların bu dezenformasyon ve dedikodu siyasetlerine sakın aldırmayın. Türkiye Cumhuriyeti, Adanalılar ne istiyorsa onu yapar. Adanalılar ne diyorsa Adana Havalimanı da o şekilde olacaktır. Hiçbir endişeniz olmasın." diye konuştu.

Adana'da yapımı süren projelere de değinen Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Yine Adana merkezi çok yakından ilgilendiren bir köprü var biliyorsunuz. Bu köprüye geçmiş yönetimdeki belediye tarafından başlanmıştı. Adana'nın ihtiyacı olan, şehir içi trafiğini rahatlatacak olan önemli bir projeydi. Belediye seçimleri oldu. Malum CHP'li yönetimler geldi ve bu projeyi yapmayacaklarını söylediler. Bizim için hiç sürpriz olmadı. Bu zihniyetle biz ülkemizin her tarafında rastlaşıyorduk. Aynı şekilde İstanbul'da da Ankara'da da İzmir'de de benzer problemler yaşadılar. Biz vatandaşımızı bu beceriksizlerin eline tabii ki bırakmayacaktık. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde vatandaşımız, Adanalılar ne istiyorsa o olacaktır düşüncesiyle bu köprüyü bu beceriksizliklerin elinden alıp, bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız."

"Bundan sonra 2053 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz"

Karaismailoğlu, yatırımların bitmeyeceğinin altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Biz artık 2023'ün planlarını ve hedeflerini zaten gerçekleştirdik. Artık bundan sonra 2053 hedefleri doğrultusunda çalışıyoruz. 2053 yılına kadar da tam 198 milyar dolarlık ulaştırma yatırımını da planladık. Bunları da her yıl beşer yıl arayla yapılacak şekilde kara, hava, deniz sektörlerini de paylaştırdık. 198 milyar dolarlık yatırım yaparak milli gelire tam 1 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız. Yine üretime de 2 trilyon dolarlık katkı sağlayacağız."

Türkiye'nin çok büyük işler başardığını ve daha büyüğünü de başaracağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Artık Türkiye, bütün dünyaya mühendislik ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Tabii ki bunlar kolay iş değil. Bir Bolu Dağı Tüneli'ni bile 17 yılda bitiremeyen bir Türkiye Cumhuriyeti'nde artık Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın en büyük, en teknolojik köprüsünü dört yılda bitirmiş ve devletin kasasından bir kuruş çıkmadan böyle başarılı bir finansal modelle bu işi bitirmiş bir Türkiye var artık. Bunlar bütün dünyaya örnek projeler olarak devam edeceklerdir. O yüzden içiniz müsterih olsun. 2023'te de sizlerin emekleriyle, alın terleri ve çalışmalarıyla kazanıp açtıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bütün dünyanın artık 'Türkiye ne diyor?' diye baktığı Türkiye, daha gelişecek ve hedeflediğimiz dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisine sahip bir ülke olarak varlığımıza devam edeceğiz."

Karaismailoğlu, güçlü ve büyük Türkiye'yi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siz bakmayın, birileri masaları kuruyor, kaldırıyor. O masalar daha çok kurulur, kaldırılır çünkü o masaların üstünde başkaları, altında başkaları var. O masalardan bir şey çıkmaz çünkü o masalarda milletin derdi yok. O masalarda kendi dertleri, gelecekleri var. O yüzden o masalardan hiçbir şey çıkmaz. Milletin de umudu yok. Milletin umudu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Eğer bir sorun varsa onu çözecek olan da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu milletimiz de en iyi şekilde biliyor."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra beraberindeki diğer ilgililerle Adana Müzesi'ni gezdi.