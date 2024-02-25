Ülkü ocakları Ayyüce Türkeş'i pankartla protesto etti: Adana'da ihanete geçit yok - Son Dakika
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Politika

Ülkü ocakları Ayyüce Türkeş'i pankartla protesto etti: Adana'da ihanete geçit yok

Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş partisi tarafından Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ilan edilirken, gelişme ülkü ocaklarını kızdırdı. Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının yanına kendi pankartlarını asan Adana Ülkü Ocakları, "Adana'da ihanete geçit yok" ifadesini kullandı. Ülkü ocaklarının "İhanet" kelimesini çevreleyen ok işaretiyle Ayyüce Türkeş'i göstermeleri dikkatlerden kaçmadı.

25.02.2024 10:56  Güncelleme: 11:01
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MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş partisi tarafından Adana büyükşehir belediye başkan adayı olarak ilan edildi. Ancak Adana Ülkü Ocakları Türkeş'in adayllığını "Adana'da ihanete geçit yok" yazılı bir pankartla protesto etti.

"İHANET" İFADESİNİ ÇEVRELEYEN OK DİKKAT ÇEKTİ

Ayyüce Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının yanına astıkları pankartta "ihanet" kelimesini çevreleyen ok işareti Ayyüce Türkeş'i gösteriyor.

Ülkü ocakları Ayyüce Türkeş'i pankartla protesto etti: Adana'da ihanete geçit yok

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN SÖZÜNE DE YER VERDİLER

Pankartta ayrıca Alparslan Türkeş'in, "Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder!" sözüne de yer verildi.

Ülkü ocakları Ayyüce Türkeş'i pankartla protesto etti: Adana'da ihanete geçit yok
İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş.

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş' in kızı olan Ayyüce Türkeş 2 Ekim 1977'de Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Türkeş, yüksek öğrenimini sırasıyla Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi, Bilgi Üniversitesi'nde MBA alanında tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık alanında doktora eğitimi aldı.

Türkeş, 2012-2023 yılları arasında ABD'nin finans merkezi olan New York'ta kariyerine devam etti. 2012 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlenen Türkeş, iki kız çocuğu annesi. Ayyüce Türkeş 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Adana milletvekili seçildi. Türkeş'in ağabeyi Tuğrul Türkeş de AK Parti listelerinden Ankara milletvekili olarak seçildi.

Ülkü ocakları Ayyüce Türkeş\'i pankartla protesto etti: Adana\'da ihanete geçit yok

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Son Dakika Politika Ülkü ocakları Ayyüce Türkeş'i pankartla protesto etti: Adana'da ihanete geçit yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hursit Yavas: İyi parti mhpden daha milliyetcidir. Meral akseneri genel kurulda mhp baskanligini almamasi nasil afaroz edildigi nasil hileler yapildigi unutuldu 88 101 Yanıtla
  • Necati Kaya: Türk milliyetini ezip gururlandigını soyleyen ihanet odağına baston olmuşların kendisine milliyetci demesi,ve ihanetten bahsetmesi çok ironik. 55 30 Yanıtla
  • burak cihan: Afaroz etmekte haklılarmışda be Hurşit yavaş kardeş. Gördük cumhurbaşkanlığı seçiminde koltuk, makam, uğruna masa üstünde CHP ile masa altı HDP-DEM ile. Buna göz yumması bile yeter. 45 37 Yanıtla
  • Azat Deniz: Ülkücülük deyince çakal cukal demek 45 31 Yanıtla
  • Murat Gunduz: Sadece Zafer Partisi 23 43 Yanıtla
  • Ali Arslan: Kim ihanet içinde, Türk milletinin büyük çoğunluğu farkında. 53 8 Yanıtla
  • Mehmet Demirci: Çok demlisin 21 11
  • Mehmet Aydın: MHP sağa sola manasız ve şuursuz afra tafta yapacağına birilerinin cebine attığı batak tan kendini kurtarsın ve düştüğü bu rezilliğin hesabını kendi içinde sorsun Tabiki cebin sahibi kafalarına vurmaz izin verirse 10 15 Yanıtla
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