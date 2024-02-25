Ülkü ocakları Ayyüce Türkeş\'i pankartla protesto etti: Adana\'da ihanete geçit yok

Politika

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş partisi tarafından Adana büyükşehir belediye başkan adayı olarak ilan edildi. Ancak Adana Ülkü Ocakları Türkeş'in adayllığını "Adana'da ihanete geçit yok" yazılı bir pankartla protesto etti.

"İHANET" İFADESİNİ ÇEVRELEYEN OK DİKKAT ÇEKTİ

Ayyüce Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının yanına astıkları pankartta "ihanet" kelimesini çevreleyen ok işareti Ayyüce Türkeş'i gösteriyor.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'İN SÖZÜNE DE YER VERDİLER

Pankartta ayrıca Alparslan Türkeş'in, "Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder!" sözüne de yer verildi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş.

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu Alparslan Türkeş' in kızı olan Ayyüce Türkeş 2 Ekim 1977'de Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Türkeş, yüksek öğrenimini sırasıyla Bilkent Üniversitesi'nde Ekonomi, Bilgi Üniversitesi'nde MBA alanında tamamladı. Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık alanında doktora eğitimi aldı.

Türkeş, 2012-2023 yılları arasında ABD'nin finans merkezi olan New York'ta kariyerine devam etti. 2012 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlenen Türkeş, iki kız çocuğu annesi. Ayyüce Türkeş 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Adana milletvekili seçildi. Türkeş'in ağabeyi Tuğrul Türkeş de AK Parti listelerinden Ankara milletvekili olarak seçildi.