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Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi - Son Dakika

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği gerekçesiyle Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilen İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partiden ihraç edildi.

05.12.2023 - 17:46,  Güncelleme: 18:13
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in banka hesaplarını incelettiği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partiden ihraç edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği, belediyelerle ticari ilişkiler kurduğu öne sürülen Ümit Dikbayır geçtiğimiz haftalarda kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Partideki eski kadın çalışanı da taciz ettiği öne sürülen Dikbayır'la ilgili karar verildi. Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi.

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu kendisinin ve oğlunun banka hesaplarının gayri resmi kontrol edildiğini öne sürerek, "Benim ve ailemin belediyelerde işi-gücü yok. Kanıtlanırsa siyaseti bırakırım" demişti.

İddiaların odağındaki isimlerden İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" demişti. Akşener'in imzasıyla kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dikbayır, daha önce aldığı istifa kararından vazgeçmişti.

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

KENDİSİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Ümit Dikbayır, TBMM Başkanlığına sunduğu dilekçeyle yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunmuştu. Dikbayır ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma, nüfuzu kötüye kullanma, kişisel verileri ihlal etme suçlarından kendisi hakkında soruşturma yürütülmesini istemişti. İki hafta önce partisinin Meclis Grubuna ve Genel Merkez Disiplin Kuruluna verdiği dilekçelere yanıt alamadığını, bu iddiaların üstünün örtülmesini istemediği için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu kaydeden Dikbayır, aynı doğrultuda dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Başkanlığına başvurduğunu söylemişti. Dikbayır, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirterek, süreci takip ettiğini dile getirmişti.

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi

TACİZ İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz, Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın partideki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini yazdı. Saymaz, bu olayın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "fuhuş oteli işleten emniyet müdürü" iddiasıyla da ilgili olduğunu öne sürdü.

Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi

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Son Dakika Politika Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Dikbayır, İYİ Parti'den ihraç edildi - Son Dakika
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