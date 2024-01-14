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Ümit Özdağ, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ümit Özdağ, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı. Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının büyük ölçüde Marmara Bölgesi'ne dayandığını ve bunun ülke için zaaf olduğunu belirtti. Ayrıca depremlere karşı önlem alınması gerektiğini vurgulayarak, binaların güçlendirilmesiyle ilgili en ucuz yöntemi gündeme getireceklerini söyledi. Ziyaretlerin ardından Özdağ, Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla sohbet etti.

Ümit Özdağ, Adana\'da ziyaretler gerçekleştirdi
14.01.2024 - 18:13,
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Özdağ, TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Çukurova Kitap Fuarı'nda imza gününe katıldı.

Etkinliğin ardından düzenlenen söyleşide konuşan Özdağ, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasının büyük ölçüde Marmara Bölgesi'ne dayandığını, bunun ülke için zaaf olduğunu söyledi.

Özdağ, depremlere karşı önlem alınması gerektiğini belirterek, "Binalarımızın yıkılma nedenlerinin en önemlisini bilgisayar ortamında tespit ettik. Bunu nasıl güçlendirerek depremin aşılabileceğiyle ilgili en ucuz yöntemi gündeme getireceğiz." dedi.

Söyleşi sonrasında Özdağ, merkez Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA
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