Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri - Son Dakika
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Politika

Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
11.06.2025 11:09
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Uzun zaman sonra ilk kez görüntülenen Özdağ savunmasında "Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara'da gözaltına alınmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi'ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMA 29 NİSAN'DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Özdağ'ın dosyası 17 Şubat'ta tefrik edilmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Özdağ'ın bu dosyadaki ilk duruşması 29 Nisan'da Çağlayan'da bulunan İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

BUGÜN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özdağ'ın "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan tutuklu bulunduğu dosyanın ilk duruşması ise bugün görülüyor.

Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun zaman sonra duruşma salonunda ilk kez kameralara yansıyan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ savunmasında "Benim içeride olmamın nedeni ne Cumhurbaşkanına hakaret, ne de Kayseri olaylarıdır. Benim içeride olmamın nedeni Öcalan sürecidir. Bu iddianameyi yazan savcı, yarın bir yerde benimle karşılaştığında 'kusura bakmayın bir yanlış anlaşılma oldu' diyecek" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Tuna güler:
    Son mualif içeri girene kadar yada herkes boynuna tasmayı kabul edene kadar devam edecek bu Akepe. Yada artık halkımız buna bir dur diyecek 213 68 Yanıtla
  • Engin Akbıyık:
    kesinlikle doğru 129 33 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    İsrail'in fonladığı Parti 49 84 Yanıtla
  • Necati Sarıdağ:
    Sonuna kadar yanındayız. Zindanlar viz gelir tırıs gider 76 42 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Ehh haksizda sayılmaz Ümit BAŞKAN, Süleyman'ın söyledikleri hala internet arsivinde duruyor, terör örgütünden medet umanlar vatan haini diyordu, kim terör örgütü ile bir hareket ediyor, söylemlerinden medet umuyorsa Süleyman SOYLU'ya katılıyorum, gerce o bu günleri düşünerek söylememişti ama 11 6 Yanıtla
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