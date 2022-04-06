Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü - Son Dakika
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Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü

06.04.2022 17:43

Ümit Özdağ'ın partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Altay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Özdağ'ın açıklamasını, toplumun kahir ekseriyeti gibi, Millet İttifakı'nın adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağını görmesi olarak yorumluyorum. Millet İttifakı'na olan güven ve umudun bir ölçüsü olarak alıyorum" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sabah saatlerinde partisinin Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili yaptığı açıklama, bir anda siyaset sahnesinde bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Özdağ, toplumun geniş bir kesiminde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilgi olduğunu ve Zafer Partisi'nin Yavaş'ı adaylık için göreve çağırdığını söyledi.

"MİLLET İTTİFAKI'NA OLAN GÜVENİN ÖLÇÜSÜ OLARAK GÖRÜYORUM"

Özdağ'ın bu çıkışının ardından gözler Millet İttifakı partilerinin temsilcilerine çevrildi. İlk yorum CHP cephesinden TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay'dan geldi. Özdağ'ın açıklamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Altay, "Cumhurbaşkanı adayına Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yetkili kurulları ve genel başkanları karar verecektir. Sayın Özdağ'ın açıklamasını, toplumun kahir ekseriyeti gibi, Millet İttifakı'nın adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağını görmesi olarak yorumluyorum. Millet İttifakı'na olan güven ve umudun bir ölçüsü olarak alıyorum" dedi.

ÜMİT ÖZDAĞ NELER SÖYLEMİŞTİ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sabah katıldığı İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında Mansur Yavaş'ı göreve çağırdıklarını belirterek şunları söylemişti: "Birilerinin küçük siyasi taktiklerle, 'Ya genel başkan seçimi kaybeder, biz de onun yerine otururuz' biçimindeki hesaplarına heba edilemeyecek bir durum var. Onun için biz, Zafer Partisi olarak, bir yumuşak geçişi, Türkiye'nin gerilime girmeden parlamenter sisteme geçişi yürütebilecek ve halkın her kesiminden oy alabilecek kişinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş olduğunu gördük."

"KİMSE, O BELEDİYE BAŞKANI İŞİNİ YAPSIN DİYEMEZ"

Onun için de Mansur Yavaş'ı, Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Bu bir adaylık değil, milli bir meseledir. 'Hayır o Ankara'nın belediye başkanıdır, işini yapsın', hiç kimse Türkiye'nin kaderiyle ilgili olarak böyle bir şey diyemez. Kamuoyunda Mansur Bey'in her kesimde karşılığını olduğunu gördük. Bunu bir siyasi partinin genel başkanı olarak söylüyorum."

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Son Dakika Politika Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümit Özdağ'ın cumhurbaşkanı adayı çıkışına CHP'den ilk yorum: Millet İttifakı'na olan güvenin ölçüsü - Son Dakika
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