CHP'den Ümit Özdağ'ın açıklamalarına yanıt geldi: İki protokolde de İçişleri ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı - Son Dakika
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CHP'den Ümit Özdağ'ın açıklamalarına yanıt geldi: İki protokolde de İçişleri ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı

17.07.2023 17:33

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda desteklediği Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşma yaptıklarını söyleyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, seçimin kazanılması halinde üç bakanlık ile MİT'in kendilerine verileceğini iddia etti. Kendisinin İçişleri Bakanı olacağını söyleyen Özdağ'ı yalanlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı." şeklinde konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kamuoyuna açıklanmayuan bir protokol daha imzaladıklarını söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Yazılı mutabakatımız var. İçişleri dahil üç bakanlık ve MİT konusunda anlaştık" dedi. Özdağ'ı yalanlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, ""Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı." dedi.

ÖZDAĞ'DAN ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. T24'ten Cansu Çamlıbel'e konuşan Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları anlaşmanın detaylarını ilk kez açıkladı.

"İÇİŞLERİ BAKANI OLACAKTIM"

Kılıçdaroğlu ile kamuoyuna açıklanmayan ikinci bir yazılı anlaşma yaptıklarını söyleyen Özdağ, detayları paylaştı. Özdağ, "Yazılı mutabakatımız var. Biz İçişleri Bakanlığı dahil üç bakanlık ve Millî İstihbarat Teşkilâtı konusunda Kemal Bey'le mutabık kaldık. Ama o sözlü anlaşmaydı. Bakanlıklar yazılı mutabakatta vardı. Ben İçişleri Bakanı olacaktım." ifadelerini kullandı.

CHP'DEN ÖZDAĞ'A YALANLAMA GECİKMEDİ

Özdağ'ın iddiasına CHP'den yalanlama geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Zafer Partisi ile kamuoyuna açıklanan bir protokol yapıldı. İki protokolde de İçişleri Bakanlığı ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı." diye konuştu.

YORUMLAR (4)
  • Uğur Yazıcı: Türkiyeye çok acil muhalefet partisi gereklidir.şuan muhalefette bulunan partilerin başındakilerin bunu başaramayacağı açıkça görüldü.gerçek anlamda Atatürkçü ve misaki milliyi savunan,kültüre sanata ve ekonomiye önem veren Demokrasiye inanan Hukuku ve Adaleti üstün tutan Liderlere programlara ihtiyaç vardır. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Hasan Senay: Adam her halükarda yalan söylüyor. Yinede hangisine inanacağız karar vermek çok güç... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Fatih Ayaz: İkisinden biri yalancı Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Kemal Kılıçdaroğlu, Faik Öztrak, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Ümit Özdağ'ın açıklamalarına yanıt geldi: İki protokolde de İçişleri ve MİT ile ilgili bir madde yer almadı - Son Dakika


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