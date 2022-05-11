Ümit Özdağ kendisine "tacizci" denilen haberi paylaştı ve Akşener'e sordu: Siyaseti bu seviyede mi yapacaksınız? - Son Dakika

Ümit Özdağ paylaşımında, "Sayın Akşener, siyaseti bu seviyede yapmayı mı düşünüyorsunuz? Sizi tebrik ediyorum." dedi.

Ümit Özdağ kendisine 'tacizci' denilen haberi paylaştı ve Akşener'e sordu: Siyaseti bu seviyede mi yapacaksınız?

Özdağ daha sonra "Kamuoyuna: 2015'den buyana tek sekreterim oldu, görevine devam ediyor. Parti hiç sekreter tahsis etmedi. Ben bekarım. Sayın Akşener'e servis edeceği görüntüler için Netflix'i öneriyorum" ifadesini kullandı.

HABERDE "SEKRETERE TACİZ İDDİASI" VAR

Haber Motto'nun " İYİ Parti'den Ümit Özdağ'a 'sekreter tacizi' dosyası! Buğra Kavuncu'ya durup dururken neden FETÖ'cü dedi?" başlıklı haberinde Özdağ'ın İYİ Parti'de genel başkan yardımcısı olduğu dönemde, kendisine sekreter olarak tahsis edilen parti çalışanına tacizde bulunduğu iddiasına yer verildi.

Ümit Özdağ kendisine 'tacizci' denilen haberi paylaştı ve Akşener'e sordu: Siyaseti bu seviyede mi yapacaksınız?

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"İyi Parti Genel Merkezi'nde herkesin dilinde olan söylentiye göre Ümit Özdağ tarafından tacize uğradığını iddia eden sekreter, İstanbul İl Başkanlığı görevine getirilmeden önce genel merkezde genel başkan yardımcılığı görevinde bulunan Buğra Kavuncu'nun eski sekreteri… Özdağ'ın durup dururken kendi partisinin il başkanını FETÖ üyesi olmakla suçlamasının altında yatan sebep iddialara göre bu taciz olayı. İYİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte Akşener tarafından Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtım Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Özdağ, ilk günlerde kendisine tahsis edilen sekreterin verimli olmadığını söyleyerek başka bir sekreter görevlendirilmesini ister. Aynı günlerde genel başkan yardımcılığı görevini sürdüren Buğra Kavuncu'nun İstanbul İl Başkanlığına atanması üzerine İYİ Parti'nin en çalışkanı olarak tanınan Kavuncu'nun sekreteri Ümit Özdağ'a kaydırılır."





"SERVİS EDİLECEK"

Ayrıca haberle ilgili görüntülerin de servis edileceği iddia edilerek "İyi Parti tarafından Ümit Özdağ için hazırlanan dosya seçimlere yakın zamanda medyaya servis edilecek. İçinde İYİ Parti Genel Merkezi'nde çekilen görüntülerin de olduğu dosya, seçim tarihinin netleşmesinden sonra uygun bir vakitte medya ile paylaşılacak."şeklinde ifadelere yer verildi.