Ümit Özdağ, suç duyurusu hakkında ilk kez konuştu: Türk milletinin vicdanında çoktan mahkum oldunuz - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, iktidara gelmeleri durumunda sığınmacıların hepsini ülkelerine gönderme sözü verdi. Özdağ'ın bu sözü nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında tartışma yaşandı. Bakan Soylu'nun "Hayvandan aşağı biridir" sözlerinin ardından Özdağ, İçişleri Bakanlığı önüne gitti. Bu gelişmelerin ardından bir hamle de İçişleri Bakanlığı cephesinden geldi.

BAKANLIK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığı, son zamanlarda sığınmacılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Duyuru dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

"HALKI YABANCILARA KARŞI KİN VE TAHRİĞE YÖNLENDİRDİ"

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaların yanı sıra yazılı ve görsel medyaya yansıyan değerlendirmelerine yer verilen dilekçelerde, sığınmacılar üzerinden toplumsal barış ve huzurun hedef alındığı belirtildi.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarının basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı savunulan dilekçelerde, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

Dilekçelerde, Ümit Özdağ hakkında, savcılık makamınca resen tespit edilecek suçlardan dava açılması talebinde bulunuldu.

ÖZDAĞ'DAN CEVAP GELDİ

Hakkındaki suç duyurusuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özdağ ise, "Türk vatanını ve Türk Milleti'nin hakkını savunmakla suçlayabilir ve dahi mahkum edebilirsiniz. Buna rağmen örtülü istilaya direneceğiz. Ama siz bağımsız yargı önünde vatana ihanetten yargılanacaksınız! Türk Milleti'nin vicdanında ise çoktan mahkum oldunuz" dedi.

İşte o paylaşım: