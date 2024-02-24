Ümraniye\'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu Açıldı

Politika

Ümraniye'de AK Parti Seçim İrtibat Bürosu, Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İstanbul 1'inci bölge milletvekillerinin katılımıyla coşkulu bir törenle açıldı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri için tarihin yakınlaşmasıyla birlikte Ümraniye'de seçim çalışmaları da tempolu bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Ümraniye'de Ak Parti Seçim İrtibat merkezine bir yenisini daha ekledi. Yamanevler Mahallesi'nde hizmete giren Seçim koordinasyon açılışını Ak Parti İstanbul İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Milletvekilleri, Tuğba Işık Ercan, Hasan Turan, Serkan Bayram, Yahya Çelik, Hulki Cevizoğlu, Ümmügülşen Öztürk, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti İlçe Başkanı Salim Çetinkaya yaptı. Şenlik havasında gerçekleşen açılış törenine AK Parti Belediye Meclis Adayları, AK Parti İlçe Kadın Kolları, Gençlik Kolları temsilcileri ve çok sayıda mahalle sakini de eşlik etti.

"İstanbul'u inşallah muradına erdireceğiz"

Açılış töreninde, Ümraniyelilere seslenen Başkan Yıldırım, "İlçe belediyelerimizin pandemiye rağmen, sel ve yangın felaketlerine rağmen, yüzyılın depremine rağmen AK Partili belediyelerimiz hem İstanbul'da hem de Türkiye'nin birçok ilinde çok değerli hizmetler yaptılar. Çok partili hayata geçtikten sonra halk hiç yanlış yapmadı. Tercihini hep doğru yaptı. Kantarın topuzunun kaçtığı zamanlar olmuştur. 2019 yılındaki seçimlerde de büyükşehir belediyesini halk seçti ama halk tanımıyordu. Cumhurbaşkanımız 1994'te belediye seçildiğinde halkın gönlüne girmişti. Bu, halkın gönlüne giremedi. 2019'daki bu muhterisleri, kendini bilmezleri inşallah hep beraber 31 Mart'ta sandığa gömeceğiz. İstanbul'u asıl sahibine teslim edeceğiz. İstanbul'u inşallah muradına erdireceğiz. İstanbul kaldığı yerden devam edecek. Metroların fayanslarını bile temizleyemiyorlar. Üstelik 60 bin tane de yeni işçi almışlardı. Bunlardan hiçbir şey olmaz. Ben inanıyorum ki İstanbul halkı gereken dersi verecek" dedi.

"Murat Kurum başkanımızı İBB Başkanı olarak 31 Mart akşamı İstanbullular ilan edecekler"

Açılış programında konuşan Ak Parti İstanbul İl başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Ümraniyemiz'de belediye başkanını yine yeniden AK Parti diyerek İsmet başkanı seçeceğiz. Yeniden İstanbul diyerek Murat Kurum başkanımızı İBB Başkanı olarak 31 Mart akşamı İstanbullular ilan edecekler. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Ümraniye'nin bütçesinin en az 100 katı olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'ben Ümraniye'ye şu hizmeti yaptım' diye kaç satırlık bir cümlesi var ki gelip bugün Ümraniye halkımızdan tekrar beni seçin diye o isteme cesaretini bulabiliyorlar diye sormak istiyorum. Ümraniye için ne yaptınız sorusunu İstanbul için de ne yaptınız diyerek sormak istiyoruz. CHP'li belediyeler AK partili belediyelerin arkasından gelerek ancak tozunu görürler diyordum ancak bu süreçte bu sözü değiştirmem gerektiğine inandım. Artık tozumuzu da görecek hızla gelemediklerini görüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL