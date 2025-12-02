Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı - Son Dakika
Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı

Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı
02.12.2025 00:59
Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı
Üniversite öğrencilerinin de katılım sağladığı Serdivan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında belediye başkan yardımcısı ile CHP'li meclis üyesi arasında arbede yaşandı. Olaya müdahil olan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise meclis üyesine, "Siz kimsiniz hayırdır" diyerek tepki gösterdi.

Üniversite öğrencilerinin de izlemek için katılım sağladığı Serdivan Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısında imar konusuyla ilgili eleştirilerini dile getirmek isteyen CHP'li meclis üyesi Yıldıray Başlı ile belediye başkan yardımcısı Adem Kıyak arasında tartışma çıktı.

"SENİ GEBERTİRİM""

Tartışma yerini arbedeye bırakırken başkan yardımcısı Adem Kıyak, Başlı'ya, "Seni gebertirim" diyerek tehditler savururken salondaki diğer üyelerin araya girmesiyle ortam sakinleştirilmeye çalışıldı.

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik ise olaya müdahil olarak Başlı'ya, "Siz kimsiniz, hayırdır" sözleriyle tepki gösterdi. Meclisi izlemek için salonda bulunan üniversite öğrencileri yaşananlara tanık olurken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

Serdivan, Sakarya, Aralık, Gündem, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Politika Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı - Son Dakika
