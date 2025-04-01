Uraloğlu'ndan Mazlum Coğrafyalara Destek Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Uraloğlu'ndan Mazlum Coğrafyalara Destek Vurgusu

Bakan Uraloğlu, ramazanın birlik zamanı olduğunu ve mazlum coğrafyalara yardım üzerine konuştu.

01.04.2025 19:17
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Dili, dini, ırkı her ne olursa olsun bizden medet uman mazlum coğrafyalara da daha iyi yardım edebilmek için çok daha çalışmamız, çok daha gelişmemiz gerekir." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığınca düzenlenen bayramlaşma programlarına katılan Uraloğlu, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyetini de ziyaret ederek gazetecilerin bayramını kutlayan Uraloğlu, bayramların birliğin ve beraberliğin pekiştiği günler olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Ramazan Bayramı'nın, çeşitli coğrafyalarda zorluk çeken Müslümanların özgürlüklerine kavuşmasına vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediğini belirten Uraloğlu, "Birçok alanda da ilk 10'un içerisine girmiş durumdayız. Öncelikle kendi insanımıza en iyi şekilde hizmet edebilmek için bunu istiyoruz. Dili, dini, ırkı her ne olursa olsun bizden medet uman mazlum coğrafyalara da daha iyi yardım edebilmek için çok daha çalışmamız, çok daha gelişmemiz gerekir." diye konuştu.

Trabzon'daki Güney Çevre Yolu Projesi'nin birinci etabı olan Akçakale- Akyazı arasındaki 16 kilometrelik bölümde 4 tünelde çalışmaların devam ettiğini anlatan Uraloğlu, Kanuni Bulvarı'nda ise sona gelindiğini söyledi.

Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'ndan bugün karşılıklı 80 uçuş gerçekleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Rekorumuz 148'di. Bu sene 160'ları geçeceğimizi öngörüyoruz. Trabzon Havalimanı'nın pisti 2 bin 600 metredir. Bu Türkiye'deki en kısa pistlerden biridir. Buraya geniş gövdeli uçakların inmesinde problemimiz var. Uçak indi, taksi yolu yok. Pisti uzatmak mümkün değil, ilerisi, gerisi sıkıntılı. Yanına bir taksi yolu yapmak mümkün değil. Bir taraftan yola sıkışmış bir taraftan Trabzonspor tesislerine. Yeni bir projemiz var. O projeyi yatırım programına aldık. Projenin detaylarını çalıştırıyoruz. Ne var projede? Aynı havalimanının kuzeyine denize bir havalimanı yapmak. Bunun detaylarına çalışıyoruz. Büyük proje ve Trabzon'un buna ihtiyacı var."

"Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ni programımıza aldık"

Bakan Uraloğlu, "Trabzon'da Türkiye Kart uygulamasına ilişkin çalışma yapılacak mı?" sorusu üzerine, "Türkiye Kart ile ilgili olarak büyükşehrimizle de bir iş birliği yapıyoruz, bütün Türkiye'de de yani siz HGS'den bütün park yerlerinin girişlerine, toplu taşıma araçlarına kadar tek kart olsun diyoruz. Birkaç tane kart kullanmasın, onlara depozitolarını koymasın. Bunu yaygınlaştırıyoruz. 14 ilimizde var, yaygınlaştırmaya da devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara- Sivas Hızlı Tren Hattı Projesi'ni hayata geçirdiklerini anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce, 'Sivas'a niye hızlı tren yapıyorsunuz?' diyen siyasetçilerimiz de olmuştu. Şu anda Sivas trenlerinde günler sonrasına bile bilet bulmakta zorlanıyorsunuz. Kırıkkale'den Karadeniz'e kadar olan yolu Çorum'a kadar çıkardık. Çorum'a kadar olan ihaleyi yaptık. Öncelikle Çorum'a kadar getireceğiz onu. Sonra Çorum'la Samsun arasında, Merzifon ve Samsun diye iki bölüm halinde projeleri bitirdik. Bu sene için yatırım programına almaya gayret ediyoruz. Yatırım programına alabilirsek ihale sürecini başlatmış olacağız. Proje olarak eksiğimiz yok, Samsun'a kadar indirmiş olacağız. Aynı zamanda Karadeniz'de bir limana da demir yolunu bağlamış olacağız. Karadeniz'de yerleşim şerit vadidir, birçok yerde 5 kilometrelik bir bant bile değildir. Birkaç kilometre sahil şeridine yerleşim sıkışmıştır. Bu yerleşim yerlerine hizmet edecek olan saatte 200 kilometre hızla giden hem yolcu hem de yüke hizmet edecek olan Samsun-Sarp Demiryolu Projesi'ni programımıza aldık. Yaklaşık 509 kilometrelik bir hattı Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in sahil kesimine hitap edecek şekilde başlattık. Bunu bitirdiğimizde buradaki bütün şehirlerin beklentisini de karşılamış olacağız."

Bakan Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi ve diğer yatırımlara ilişkin de bilgi aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Uraloğlu'ndan Mazlum Coğrafyalara Destek Vurgusu - Son Dakika

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