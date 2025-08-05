Uraloğlu: Orta Koridor, Kalkınmaya Destek Verecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3. Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda Türkiye Ulusal Beyanı'nı sunarken "Orta Koridor'un etkin kullanımı denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çabalarına yüksek katkı sağlayacaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkmenistan'da düzenlenen 3. Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'nda Türkiye Ulusal Beyanı'nı sundu. Bakan Uraloğlu, "3. Birleşmiş Milletler Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı, denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin gelecek on yıldaki kalkınma gündemlerinde çok önemli bir noktayı temsil etmektedir" ifadelerini kullandı. Ticaret savaşlarından pandemiye, silahlı çatışmalardan insani krizlere, jeopolitik rekabetten iklim değişikliğine; bugün yerkürenin her tarafında meydana gelen bir krizle karşı karşıya olduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Hiçbir ülke bu sınamaları tek başına yüklenemez ve yüklenmemeli de. Bu nedenle, Türkiye çok taraflı eyleme değer atfetmekte ve uluslararası eşgüdüm ve işbirliğinin yol göstericisi olarak Birleşmiş Milletler'in merkezi rolünü kabul etmektedir" dedi.

"Transit ülkeler ile denize çıkışı olmayan ülkeler arasında daha yakın işbirliği sağlanmalıdır"

Son dönemdeki gelişmelerin bir kez daha ulaştırmanın ve sürdürülebilir tedarik zincirlerinin stratejik önemini ortaya koyduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Denize erişimin olmaması ticarete ek maliyetler getirmekte, ihracatçı ülkelerin kar marjlarını düşürmekte ve pazara ulaşımını da engellemektedir. Denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı coğrafi dezavantaj yalnızca ulaştırmaya yönelik entegre, kombine ve sürdürülebilir bir yaklaşımla aşılabilir. Transit ülkeler ile denize çıkışı olmayan ülkeler arasında daha yakın işbirliği sağlanmalıdır" ifadesini kullandı.

Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişiminde bulunan Türkiye'nin, çok modlu ulaştırma koridorlarına büyük önem verdiğini de dile getiren Bakan Uraloğlu, "Gelişmiş altyapımız ve kapasitemiz, küresel bağlantısallığa stratejik bir merkez kazandırmaktadır. Hazar Geçişli Doğu-Batı-Orta Koridor Girişimi küresel ticarete verimli ve etkin bir alternatif sunmaktadır" dedi. Söz konusu koridorun, Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bağlantısallık kurmak amacıyla, Çin'den başlayıp Orta Asya ve Kafkaslardan geçerek Avrupa'ya uzandığını belirten Uraloğlu, "Hızlı ve güvenli bir güzergah olarak Orta Koridor'un etkin kullanımı denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çabalarına yüksek katkı sağlayacaktır. Ayrıca, gümrük idareleri arasında kapsamlı işbirliği ve gümrük süreçlerinin basitleştirilmesi çok daha büyük bir ticaret hacmi oluşturacaktır" dedi.

"Kimseyi geride bırakmadan, bugünün sayısız sorununu aşmak için etkin çok taraflılığı uygulamalıyız"

Bakan Uraloğlu, küresel sınamaların çok katmanlı ve karmaşık olduğunu da belirterek bunlara verilen yanıtların da öyle olması gerektiğini ifade ederek Kimseyi geride bırakmadan, bugünün sayısız sorununu aşmak için etkin çok taraflılığı uygulamalıyız. Bağlantısallığın ve entegrasyonun aktif destekçisi olan Türkiye, aynı zamanda bu hedefi somut adımlarla ilerletmede de öncülük etmektedir" ifadelerini kullandı.

Haziran 2025'te İstanbul'daki Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu'nda taahhütlerini daha da ileri götürdüklerini anlatan Bakan Uraloğlu, "Bazı Afrika ülkeleriyle ulaştırma bağlantısallığında işbirliğine dair bir Mutabakat Zaptı imzaladık. Çalışmalarımız neticeye erdiğinde hem bulunduğumuz coğrafyanın yani Orta Asya'nın Afrika'ya erişimi kolaylaşacak hem de Afrika kıtası yeni coğrafyalarla bağlanacaktır" dedi.

Türkiye'nin sadece Afro- Avrasya bağlamında bağlantısallığa aracılık etmediğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Orta Asya ile Amerika kıtası arasında yer alan ticarete konu taşımalarda da transit ülke olarak aracılık etmektedir. Küresel ölçekte bağlantısallığa katkı sunacak konumu ile Türkiye'nin, buradan denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler ile de benzer düzenlemeler üzerinde çalışmaya hazır olduğunu ilan etmekten memnuniyet duyuyorum" açıklamasını yaptı.

"Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, En Az Gelişmiş Ülkeler'in yapısal ekonomik dönüşümlerini teşvik etme noktasında merkez noktası görevi üstlenmektedir"

Dijital bağlantısallığın ekonomik büyümenin teşviki ve toplumların dönüşümü için temel nitelikte olduğunun altını çizen Uraloğlu, başta En Az Gelişmiş Ülkeler olmak üzere, en kırılgan ülkeler grubunun bilim, teknoloji ve inovasyonu kullanmakta ciddi engellerle karşılaştığını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, " Gebze'de ev sahipliğini yaptığımız En Az Gelişmiş Ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, En Az Gelişmiş Ülkeler'in yapısal ekonomik dönüşümlerini teşvik etme noktasında ve bilim, teknoloji ve inovasyon kapasitelerini güçlendirmede bir merkez noktası görevi üstlenmektedir. Teknoloji Bankası'nın operasyonel hale gelmesi aynı zamanda 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi bağlamında bir alt hedefin ilk defa gerçekleşmesi anlamına gelmektedir" ifadesini kullandı.

Denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin yarısının aynı zamanda En Az Gelişmiş Ülke kategorisinde yer aldığına dikkati çekerek, "Teknoloji Bankası'nın hizmetlerinden ve projelerinden faydalanmalarını özellikle teşvik ediyoruz. BM Teknoloji Bankası'nın denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler için dönüştürücü bir gündemin ilerletilmesine önemli katkı sunacağı hususunda şüphe bulunmamaktadır" dedi. Avaza Eylem Programı'nın (APoA), uluslararası camia olarak denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir kalkınmasına olan bağlılığı teyit eden bir yol haritası görevi görmesi gerektiğini vurgulayan Uraloğlu, Türkiye'nin En Az Gelişmiş Ülkeler ve denize kıyısı olmayan gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çabalarını destekleme ile daha gelişmiş bağlantısallığa yönelik güçlü bağlılığını yineledi. - AŞKABAT